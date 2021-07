Lawo: Live- und Broadcast-Mix für 10 Millionen Fernsehzuschauer

Lawo lieferte auch in diesem Jahr Mischpulte für Feierlichkeiten zum 14. Juli in Frankreich.

Mit Events im ganzen Land gedenkt Frankreich jedes Jahr am 14. Juli des Sturms auf die Bastille im Jahr 1789, der als Auftakt zur modernen französischen Nation gilt, auch wenn in diesem Jahr die Feiern aufgrund der Pandemie erneut angepasst werden mussten. Wie in den Jahren zuvor lieferten Lawo-Mischpulte die bestmögliche Tonqualität für das traditionelle Concert de Paris – das siebte Jahr in Folge, in dem Lawo-Technologie sowohl für den Live-Mix als auch für die Fernsehübertragung verwendet wurde.

Als FOH-Pult für den Orchester-Mix kam ein mc²56 Produktionsmischpult mit 48 Fadern zum Einsatz. Ein mc²56 mit 48 Fadern übernahm die Monitoraufgaben in einem Setup mit einem 16-Fader mc²-Extender, sodass die beiden Toningenieure den vorgegebenen Abstand einhalten konnten. Die Lawo-Mischpulte und -I/O-Systeme wurden an ein von Radio France für die Beschallung bereitgestelltes Optocore-Glasfasernetz angeschlossen. Jahr für Jahr überzeugt das Concert de Paris dank modernster Technik mit einer immer höheren Tonqualität und Betriebseffizienz.

Eine separate Preamp-Steuerung für den FOH- und Monitorbereich und ein Split auf das Lawo mc²66 Mischpult für den Broadcast-Mix in einem Ü-Wagen von Radio France ermöglichten die Nutzung der Stageboxen und der Mikrofonvorverstärker in den DALLIS I/O-Units für die Sendekonsole.

»Es ist eine große Ehre für Lawo, Jahr für Jahr von Radio France bei einer so prestigeträchtigen Veranstaltung mit der Bereitstellung der Audiomischpulte für die Beschallung und die Broadcast-Signale betraut zu werden«, sagt Joffrey Heyraud, Lawo Sales Director France. »Es unterstreicht die herausragende Qualität unseres Equipments mit kompromissloser Audioverarbeitung und höchster Zuverlässigkeit.«

Das Concert de Paris am 14. Juli, in Vor-Pandemie-Zeiten von bis zu 500.000 Konzertbegeisterten besucht, gilt als eine der größten Veranstaltungen für klassische Musik weltweit. Auch in diesem Jahr endete das Konzert mit dem traditionellen Feuerwerk. Die Show mit dem Orchestre National de France und dem Chœur de Radio France sowie international renommierten Solisten wurde für 3,5 Millionen Fernsehzuschauer in Frankreich – ein neuer Rekord – und schätzungsweise 10 Millionen Zuschauer in ganz Europa übertragen sowie von 15.000 Besuchern vor Ort verfolgt.