BR: Trimediales Multifunktionsstudio Nürnberg

Der BR hat am Standort Nürnberg ein trimediales Multifunktionsstudio eingerichtet. Generalunternehmer war MCI.

Das Ziel der konsequenten medialen Neuausrichtung verfolgt der Bayerischer Rundfunk (BR) schon seit mehreren Jahren, hat hierfür Organisationsstrukturen verändert, aber auch technische Einrichtungen modernisiert. So brach der BR die Grenzen der traditionellen Direktionszuschnitte in Hörfunk und Fernsehen mit dem Aufbau einer ersten medienübergreifenden Programmdirektion im Jahr 2014 auf. Nun geht ein neues trimediales Studio des BR in Nürnberg in Betrieb. Als Generalunternehmer realisierte MCI die komplette Systemplanung, Montage und Inbetriebnahme inklusive angeschlossener Smart-Regie.

In einer Zeit, in der zunehmend cross-mediale Inhalte mit Fernsehen, Hörfunk und Internet verschwimmen, schafft der BR durch die konsequent nach Inhalten ausgerichtete Struktur die Voraussetzung für zukünftige Formate. Zu Beginn des Veränderungsprozesses »BR hoch drei« wurde zudem festgelegt, dass auf dem Gelände des BR-Studios in Nürnberg ein Multifunktionssaal als Ersatz für eines der mittelfristig nicht mehr genutzten Fernsehstudios in Unterföhring entstehen sollte. Nicht zuletzt, um der mit dem Vorhaben geplanten trimedialen Arbeitsweise Rechnung zu tragen, sollte die Nutzung als Produktionsstätte für Fernsehen und Hörfunk, als Veranstaltungssaal und als Tagungs- und Konferenzraum ermöglicht werden.

MCI erhielt im Ausschreibungsverfahren den Zuschlag und realisierte die Medientechnologie für den Multifunktionssaal mit dem Ziel der trimedialen Nutzung. Um dies zu realisieren wurden unterschiedliche Quellen und Senken mit divergenten technischen Auflösungen kombiniert. Präsentationssignale etwa für Podiumsdiskussionen werden von PC-Systemen über Crestron NVX Transceiver mit der Smart-Regie kombiniert. Die Kreuzkonvertierung erfolgt über Greenmachines von Lynx Technik.

Die Smart-Regie besteht überwiegend aus Komponenten des Herstellers Ross. Im Kern handelt es sich um das All-in-One-Produktionssystem Graphite mit einem Carbonite Black CB1S Bildmischer. In Kombination mit einer Ultrix New Style 2 HE 72² Videokreuzschiene, Ultritouch-Bedienteilen und einem Smart Shell Robotik System, inklusive der neuen X300PT Schwenk-Neigeköpfe, können alle Kernkomponenten innovativ in einem extra designten Dashboard-Panel gesteuert werden.

Dadurch sind komplexe Produktionsabläufe möglich, ähnlich wie in einer Automationsumgebung, mit wenig Personalaufwand. Dabei ist man in der Gestaltung der Produktion offener und kann auf unvorhergesehene Ereignisse noch besser reagieren.

Für den Multifunktionssaal wurden vier Box-Kameras von Sony (HDC-P31) inklusive RCP3500 und CNA) angeschafft. Dadurch konnte das bestehende Sony-Kamerasystem erweitert werden. Mit der Sony Camera Control License von Ross können auch die Sony-Kameras mit dem Robotik-System nachjustiert werden. Eine weitere Besonderheit der Smart-Regie ist die Kameradelegation zwischen den Studios. Die Kameradelegation wird im KSC Core System geschaltet und ermöglicht den Einsatz aller Kamerasysteme im neuen Studio Franken.

Im Multifunktionssaal befinden sich zudem zwei LED-Beamer des Typs PT-RQ35K von Panasonic, die jeweils eine Gerriets-Großleinwand in den Größen 10,5 m x 6,5 m und 12,5 m x 6,5 m bespielen. Die Beamer werden mit einem 4K-Signal über den Medienserver Pixera 2 von AV-Stumpfl gefüttert.

Live-Signale werden via SDI über die Videokreuzschiene in 1080i50 zugespielt. Die 4K-Signalübertragung zu den Beamern erfolgt über eine HDBaseT-4K-Extender-Lösung. Durch den Medienserver können 16:9-Bildformate als Präsentationen auf die Sonderformate der Beamer integriert werden.

Des Weiteren können über die Hausinfrastruktur weitere Anzeigen mittels der Crestron NVX-Transceiver bespielt werden. Die Signalverschaltung der NVX-Systeme ist über eine Crestron-Touch-Oberfläche möglich.

Für größere Produktionen aus dem Studio Franken können wahlweise eine Hörfunkregie, eine mobile Tonregie oder die TV-Hauptregie in verschiedenen Kombinationen ebenfalls genutzt werden. Durch diese miteinander integrierten Teilsysteme ist eine sehr umfangreiche und vielseitige Lösung entstanden, die der multifunktionalen Anwendung Rechnung trägt.

MCI übergab das trimediale Multifunktionsstudio vor kurzem betriebsbereit an den BR.