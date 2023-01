Plazamedia stellt VR-Studio Brix Work vor

Am 10.2.2023 veranstaltet Plazamedia für sein VR-Studio Brix Work eine Eröffnungsfeier.

Die ersten Projekte wurden im neuen VR-Studio von Plazamedia schon umgesetzt, darunter auch die erfolgreiche XR-LED-Studio-Produktion für MagentaTV der Telekom zur Fußball-WM (Meldung und Video). Nun launcht Plazamedia das Brix-Work-Studio ganz offiziell und veranstaltet eine Eröffnungsfeier. Das »Grand Opening«-Event findet für geladene Gäste am 10. Februar 2023 ab 13:00 statt.

Das Brix-Work-Studio bietet eine 24 m breite und 5 m hohe LED-Wall in L-Form und ermöglicht neuartige und nachhaltige Produktionsmöglichkeiten für Film-, Broadcast- und Produktionsfirmen, werbetreibende Unternehmen sowie Event- und Kreativ-Agenturen.

Jens Friedrichs, Vorsitzender der Geschäftsführung der Plazamedia GmbH, sagt: »Unser neuartiges und zukunftsweisendes Studio bietet am Medienstandort München mit einer einzigartigen Kombination aus XR, AR und VR vielfältige und vor allem auch nachhaltige Produktionsmöglichkeiten für Unternehmen aus ganz verschiedenen Branchen. Dank dieses Alleinstellungsmerkmals können unsere Kunden aus einer umfassenden Auswahl an Umsetzungsvarianten schöpfen, um Film- und TV-Produktionen, Marken und Produkte für ihre Zielgruppen beeindruckend zu inszenieren.«

Die 120 m2 großen LED-Wand in L-Form ermöglicht die übergangslose Verbindung realer Set-Architektur mit virtuellen Welten und kann über Augmented Reality zu einem 360°-Raum erweitert werden. Plazamedia betont die herausragende Blickwinkelstabilität, die das Abfilmen der LED-Wand selbst aus extremen Kamerawinkeln ermögliche, zudem überzeuge ein sehr geringes Moiré-Verhalten dank einem Pixel-Pitch von 1,9 mm. Ein weiteres wichtiges Feature für die kreative Nutzung ist ein virtueller Fokus, mit dem eine Fokus-Verlagerung von einem realem auf ein virtuelles Objekt in der LED-Wand realisiert werden kann.

Bei der Entwicklung und Implementierung intensiviert Plazamedia die bewährte Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Mo-Sys, das mit seinen Produkten Startracker, Cinematic XR Focus und bMR als einer der Markführer in der Branche mit Plazamedia laufend Innovationen vorantreibt.

Durch die im Brix-Work-Studio eingesetzte Realtime-Render-Engine Unreal Engine 5.1, werden Parameter wie Tageszeit, Atmosphäre — zum Beispiel Sonne, Regen, Schnee oder Nebel – produzierbar, beliebig reproduzierbar und können individuell definiert werden.

Bei der Planung und Umsetzung ihrer Studioprojekte unterstützt Plazamedia seine Kunden vollumfänglich mit dem umfangreichen Knowhow seiner Teams – bestehend unter anderem aus Produktionsleitung, Grafik- und XR-Experten, Produktions- und Aufzeichnungstechnik, Audio-Engineering, Deko- und Bühnenbau sowie »Green Consultants« für die Gewährleistung einer nachhaltigen Produktion.

Am 10. Februar 2023 ab 13:00 Uhr gibt es am Firmensitz von Plazamedia in Ismaning ein »Grand Opening«-Event mit Präsentationen und Vorführungen. Das Unternehmen bittet um Voranmeldung.