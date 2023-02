Leiter der BR-Hauptabteilung-Produktionsservice bestätigt

Der Rundfunkrat des BR hat Wolfgang Haas als Leiter der Hauptabteilung Produktionsservice für weitere fünf Jahre bestätigt.

Wolfgang Haas (59) ist als Leiter der Hauptabteilung Produktionsservice für die Bereitstellung des Produktionspersonals zuständig, abgestimmt auf die sich wandelnden cross-medialen Bedürfnisse des Programms. Dazu gehört die zukunftsorientierte Personalbedarfsplanung und kontinuierliche Personalentwicklung, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern sowie flexibel und variabel bei Produktionen für Hörfunk, Fernsehen und die digitalen Ausspielwege einzusetzen, erläutert der Bayerische Rundfunk (BR). Unter der Leitung von Wolfgang Haas wurden beispielsweise cross-mediale Produktionsteams eingeführt, modulare Schulungskonzepte entwickelt, ein VJ-Campus ins Leben gerufen und der flexible Einsatz von Mediengestalterinnen und -gestaltern etabliert.

Zu den Kernaufgaben von Haas gehört auch die Umsetzung des 2015 gestarteten Abbauprozesses, der nach Sparvorgaben der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) eine Reduktion um 450 Stellen bis 2025 vorsieht, außerdem der 2017 angestoßene Veränderungsprozess »Produktion 4.0« zur zukunftssicheren Neuaufstellung des Produktionsbetriebs.

Der in München geborene Wolfgang Haas kam nach einem Studium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in München 1989 zum BR. Hier arbeitete er als Ausstattungsleiter, Leiter der Betriebsgruppe Werkstätten und Leiter der Abteilung Ausstattung, E-Kamera und Lichttechnik. 2011 übernahm er die Hauptabteilung Produktionsbetrieb Fernsehen, die im Zuge des Veränderungsprozesses »Produktion 4.0« Anfang 2017 in die Hauptabteilung Produktionsservice überführt wurde.