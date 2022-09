Zwei HFF-München-Teams erhalten Oscars

Zwei »Student Academy Awards«, also Studenten-Oscars, gehen an Teams von der HFF München. Der BR hat die Filme koproduziert.

Der HFF-Abschlussfilm »Almost Home« und der HFF-Übungsfilm »Eigenheim«, beide von Teams der HFF München realisiert, erhalten in diesem Jahr Studenten-Oscars. Bisher hat die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, die die Oscars verleiht, aber nur bekanntgegeben, dass die beiden Filme prämiert werden. Für wen es Gold, Silber oder Bronze gibt, wird am 20. Oktober 2022 im David Geffen Theatre in Los Angeles in einer Präsenzveranstaltung bekanntgegeben. Die beiden HFF-Produktionen waren zusammen mit fünf weiteren Filmen aus aller Welt unter den Finalists in der Kategorie Narrative nominiert worden (Meldung).

»Almost Home«

HFF-Team: Nils Keller (Regie), Georg Nikolaus (Kamera), Philip Hofmann, Jonas Lembeck, Robert Richarz, Carolina Oswald (Produktion mit Le Hof Media), Lukas Väth (VFX)

Drehbuch: Nils Keller, Maximilian Richert

Darstellende: Susanne Wolff, Jeremias Meyer, Stephan Kampwirth, Patricia Meeden, Malaya Stern Takeda

Redaktion BR: Claudia Gladziejewski

Produktion: Le Hof Media (Produzent: Jonas Lembeck) in Zusammenarbeit mit HFF München und dem Bayerischen Rundfunk, gefördert von FFF Bayern und Arri Production Award

»Eigenheim«

HFF-Team: Welf Reinhart (Regie), Tünde Sautier (Drehbuch), Matthias Kofahl (Kamera), Louis Merki (Produktion mit Merki und Reinhart Film GbR), Giorgia Germeno (Produktionsleitung)

Darstellende: Ingrid Farin, Reinhart Firchow, Christiane Bärwald, Juliander Bärwald, Sebastian Kempf, Marion Freundorfer u.a.

Redaktion BR: Natalie Lambsdorff

Produktion: Merki und Reinhart Film (Produzenten: Louis Merki, Welf Reinhart) in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk und in Zusammenarbeit mit der HFF München

Stimmen von der HFF

HFF-Präsidentin Prof. Bettina Reitz: »Ein doppelter, großartiger Erfolg für die HFF München und die Abteilung Spielfilm-Regie unter der Leitung von Prof. Julia von Heinz und Prof. Marcus H. Rosenmüller. Ich gratuliere den Teams (…) ganz herzlich zu zwei Student Academy Awards, zu dieser bedeutenden, internationalen Auszeichnung! Ganz besonders freut mich, dass zwei so unterschiedliche Filme von der Academy in diesem Jahr ausgewählt wurden. (…) Dieser Preis unterstreicht nicht nur im internationalen Vergleich die hohe Qualität unserer Ausbildung an der HFF München, sondern ist auch eine enorme Ermutigung für alle jungen künstlerischen Talente in Deutschland.«



Prof. Julia von Heinz und Prof. Marcus H. Rosenmüller, die gemeinsam die Abteilung Spielfilmregie der HFF München leiten: »Zwei Oscars in einem Jahr, das gab es noch nie. Wir sind unendlich stolz auf Welf und Nils. Beide haben in ihren Filmen große gesellschaftliche Themen angepackt und hochemotional auf menschlicher Ebene verhandelt. Ihr meisterhaftes Regiehandwerk wird praktisch unsichtbar, weil man ganz in ihre Geschichten eintaucht. Wir freuen uns, dass die Academy die beiden Filme erkannt hat und bedanken uns von ganzem Herzen.«

Student Academy Awards

Bereits zum 49. Mal verleiht die Academy of Motion Picture Arts and Sciences auch 2022 wieder die Student Academy Awards an den filmischen Nachwuchs. Preise werden verliehen in den Bereichen Experimentalfilm, Animation, Dokumentarfilm und Spielfilm (Narrative).

In diesem Jahr wurden insgesamt 1.796 Einsendungen von 614 Hochschulen und Universitäten aus der ganzen Welt eingereicht.

Seit 1988 haben 24 Produktionen, die an deutschen Hochschulen umgesetzt wurden, »Student Academy Awards« erhalten, das gelang in den Kategorien Animation und Narrative

Bisherige Studenten-Oscars für Filme aus Deutschland:

2021 Studenten-Oscar Narrative in Gold an »Tala’vision« von Murad Abu Eisheh, Filmakademie BW, (SWR-Koproduktion), (mehr)

2021 Studenten-Oscar Narrative in Silber für »Adisa« von Simon Denda, HFF München, (BR-Koproduktion), (mehr)

2020 Studenten-Oscar Animation, »The Beauty« von Pascal Schelbli, Filmakademie BW, (mehr)

2017 Studenten-Oscar für »Galamsey – Für eine Handvoll Gold« von Johannes Preuss, Filmakademie BW

2017 Studenten-Oscar für »Watu Wote – All of us« von Katja Benrath, Hamburg Media School

2016 Studenten-Oscar Narrative für »Am Ende der Wald« von Felix Ahrens, Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf.

2016 Studenten-Oscar Narrative in Gold für »Invention of Trust« von Alex Schaad, HFF München

2015 Studenten-Oscar Narrative »Sadakat« von Ilker Çatak, Hamburg Media School, (BR-Koproduktion)

2015 Studenten-Oscar für »Erledigung einer Sache« von Dustin Loose, Filmakademie BW

2014 Studenten-Oscar Narrative in Gold für »Nocebo« von Lennart Ruff, HFF München, (BR-Koproduktion)

2012 Studenten-Oscar Narrative für »Von Hunden und Pferden« von Thomas Stuber, Filmakademie BW

2012 Studenten-Oscar Narrative für »Raju« von Max Zähle, Hamburg Media School

2012 Studenten-Oscar Narrative für »Die Schaukel des Sargmachers« von Elmar Imanov, Internationale Filmschule Köln

2007 Studenten-Oscar Narrative für »Auf der Strecke« von Reto Caffi, Kunsthochschule für Medien Köln

2007 Studenten-Oscar Animation für »NimmerMeer« von Toke Constantin Hebbeln, Filmakademie BW

2004 Studenten-Oscar Narrative für »Der Ausreißer« von Ulrike Grote, Hamburg Media School

2003 Studenten-Oscar Narrative für »Die rote Jacke« von Florian Baxmeyer, Universität Hamburg

2000 Studenten-Oscar Narrative für »Quiero Ser« von Florian Gallenberger, HFF München

1999 Studenten-Oscar Narrative für »Kleingeld« von Marc-Andreas Bochert, HFF Konrad Wolf

1998 Studenten-Oscar Animation für »Rochade« von Thorsten Schmid, Filmakademie BW

1997 Studenten-Oscar für »Ein einfacher Auftrag« von Raymond Boy, Kunsthochschule für Medien Köln

1994 Studenten-Oscar Narrative für »Abgeschminkt« von Katja von Garnier, HFF München

1988 Studenten-Oscar für »Schmetterlinge« von Wolfgang Becker, DFFB