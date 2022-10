Student-Oscars an HFF-Teams vergeben

»Almost Home« von Nils Keller bekam Gold und »Eigenheim« von Welf Reinhart Silber bei den Studenten-Oscars.

Am 20. Oktober 2022 wurden in Los Angeles die Student Academy Awards 2022, kurz: Studenten Oscars, vergeben.

In der Kategorie »Narrative« gingen zwei Preise an Kurzfilme, die von HFF-Teams hergestellt, und beide vom Bayerischen Rundfunk koproduziert wurden: »Almost Home« von Nils Keller wurde mit dem Studenten-Oscar in Gold und »Eigenheim« von Welf Reinhart mit dem Studenten-Oscar in Silber geehrt.

Die Preisverleihung fand am 20. Oktober 2022 im David Geffen Theatre in Los Angeles in einer Präsenzveranstaltung statt, Keller und Reinhart waren jeweils dort mit Angehörigen und ihren Teams anwesend.

Beide Namen die Medaillen als physische Verkörperung der Student Oscars entgegen.

Die beiden HFF-Produktionen waren zusammen mit fünf weiteren Filmen aus aller Welt unter den Finalists in der Kategorie Narrative nominiert worden.

Die Student Academy Awards zählen zu den renommiertesten Auszeichnungen für den internationalen Filmnachwuchs. Weitere Infos zu den Filmen finden Sie hier.

Hier können sie einen ersten Eindruck über den Gold-Preisträger »Almost Home« in einem Trailer auf Vimeo sehen:

Der Silberpreisträger »Eigenheim« ist noch bis 27. Dezember 2022 in der BR Mediathek komplett abrufbar: hier.

Die beiden deutschen Preisträger können Sie auch auf der Kinoleinwand im Rahmen des Filmschoolfest Munich sehen. Auch zwei weitere Preisträger von Studenten-Oscars 2022 im Bereich Animation (»An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It…«, »The Seine’s Tears«) werden dort gezeigt.

Unten eingefügt steht ein Streaming der Preisverleihung zur Verfügung. In der Bildzeile können Sie sehen, wann es losgeht und wann die Preisverleihung für die deutschen Preisträger startet.