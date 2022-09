TeraVolt macht TVXray für Android TV verfügbar

Personalisierter Livesport auf dem Big Screen: Second Screen wird durch TVXray überflüssig.

TeraVolt, ein Solution Provider für digitale Medienprodukte, macht ihre Lösung TVXray für Android TV verfügbar. Die Zuschauer können damit alle möglichen Daten zu Livesport-Events in Echtzeit abrufen. Damit steht diese Lösung allen Besitzern von entsprechenden Android TV-Geräten zur Verfügung. Bereits Anfang des Jahres hatte Vodafone als erster Kunde TVXray für seine Giga TVs und Vodafone TV Boxen gebucht. Nachdem das Produkt bereits mobil, im Web und auf Set-Top-Boxen verfügbar war, erweitert TeraVolt das Portfolio nun auch um Smart TVs.

Kern von TVXray ist es, Livesport direkt auf dem Fernseher zu personalisieren und den Second Screen obsolet zu machen. Konkret stehen den Zuschauern alle möglichen Daten und Statistiken zu Spielen und Wettbewerben in Echtzeit zur Verfügung. Sie können jederzeit die Highlight-Szenen noch während des Live-Erlebnisses über eine Timeline und eine Clipliste anschauen. Und sie erhalten personalisierte Live-Alerts direkt auf dem Fernseher, zum Beispiel während einer Fußball-Konferenz zu genau den Spielen, die sie interessieren. Der TVXray Android TV Client legt sich transparent über den TV-Stream, sodass neben den gewünschten Zusatzinformationen wie Echtzeitstatistiken, Spielständen oder Aufstellungen auch das Hauptspiel jederzeit sichtbar ist.

»Mit TVXray haben wir dem Second Screen den Kampf angesagt. Viele Zuschauer nutzen gerade bei Livesport ihr Smartphone, um parallel zum Geschehen Statistiken einzusehen oder andere Events zur selben Zeit mitzuverfolgen«, sagt Tobias Fröhlich, Chief Product Officer bei TeraVolt. »Wir wissen aber, dass es einen Need nach dem ‚Biggest Screen Possible‘ gibt, die Menschen also am liebsten alles zentral auf ihrem Fernseher abrufen möchten. Genau das bieten wir ihnen mit TVXray, ohne an Interaktivität oder Personalisierung einzubüßen.«