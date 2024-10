TVU Networks: SaaS-Plattform macht alle Prozesse sichtbar

Transparenz und operative Kontrolle über alle Vorgänge innerhalb der Produktions-Infrastruktur bietet das virtuelle Network Operation Center (NOC) von TVU Networks.

Die SaaS-Plattform von TVU Networks verfügt über das weltweit erste vollständig integrierte virtuelle Network Operation Center (NOC), das ohne zusätzliche Kosten verfügbar ist. Das NOC bietet Rundfunkanstalten den Echtzeit-Einblick in ihre gesamte Medienpipeline, der alles von der Einspeisung bis zur endgültigen Ausstrahlung abdeckt. Diese Innovation geht über traditionelle Cloud-Angebote hinaus und bietet eine umfassende Betriebskontrolle über verschiedene Infrastruktur-Setups hinweg – ob cloudbasiert, vor Ort oder hybrid.

Paul Shen, CEO von TVU Networks, erklärt: »Cloud-Lösungen sind oft nur begrenzt transparent, aber unsere Plattform bricht mit diesem Muster, indem sie ein virtuelles NOC integriert, das den Sendern die vollständige operative Kontrolle gibt. Es geht darum, die Datenintegrität und die Zuverlässigkeit der Arbeitsabläufe zu gewährleisten und gleichzeitig den Benutzern die Möglichkeit zu geben, in Echtzeit auf Probleme zu reagieren. Es geht nicht nur um die Einführung der Cloud, sondern um die Umgestaltung der Medienabläufe mit vollem Vertrauen und voller Kontrolle.«

Medienhäuser behalten so die Kontrolle über alle Schritte ihres Produktionsworkflows. So wird die Flexibilität mit UDX für Up/Down/Cross-Conversion, browserbasierten Video-Scopes und manueller oder KI-gesteuerter Farbkorrektur für jede IP-Quelle gesteigert. NDI, SRT, 2110, SDI, MPTS und andere Standards gewährleisten eine nahtlose Integration in jede Produktionsumgebung.

»Für nur 98 US-Dollar pro Benutzer und Monat erhalten die Nutzer unbegrenzten Zugang zu allen Funktionen der SaaS-Plattform von TVU«, wirbt TVU. Zusatzkosten werden fällig, wenn bestimmte Microservices während der aktiven Produktion genutzt werden. Das sei ein kosteneffizienter Ansatz, der auch Experimente ermögliche.

Das NOC ist einer der Microservices, auf denen TVU sein SaaS-Konzept aufbaut. Als eine erfolgreiche Anwendung werden 369 simultane Livefeeds während der BBC-Produktion der britischen Unterhauswahlen genannt.