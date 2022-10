BR-Rundfunkrat bestätigt Hennecke

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 20. Oktober 2022 Stefan Hennecke als Leiter der Hauptabteilung Produktionstechnologie für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt.

Stefan Hennecke (57) trägt seit 2018 als Leiter der Hauptabteilung Produktionstechnologie die Betriebs-Verantwortung für die Produktionstechnik in sämtlichen Audio- und Video-Studios des BR, den Regional- und Außenstandorten sowie bei Außenübertragungen.

Dazu gehört eine ständige Bedarfsanalyse im engen Zusammenspiel mit den Redaktionen und die entsprechende Fortentwicklung der Produktionsstrategie des BR. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der so genannten Smart Production, also innovativen, schlanken Lösungen im Sinne von Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Hennecke ist wiederberufen vom 1. April 2023 bis Ende März 2028.

Der gebürtige Traunsteiner Hennecke studierte Mathematik an der LMU München sowie praktische Mathematik und Informatik in Perugia/Italien. Bevor er 2018 zum Bayerischen Rundfunk stieß, arbeitete er 20 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen bei der SES Platform Services GmbH, einem Dienstleister zur Verbreitung von Fernsehprogrammen über Satellit und Internet.