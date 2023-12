Thomas Hinrichs als BR-Programmdirektor Information bestätigt

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat der Wiederberufung von Thomas Hinrichs als BR-Programmdirektor Information zugestimmt.

Sein Vertrag wird damit um fünf weitere Jahre bis Ende April 2029 verlängert. Der Entschlussmfand per digitaler Schaltkonferenz in der Rundfunkratssitzung am 8. Dezember 2023 statt und wurde in einem nun abgeschlossenen schriftlichen Verfahren bestätigt.

Thomas Hinrichs (55) ist seit Mai 2014 erster crossmedialer Informationsdirektor des Bayerischen Rundfunks und hat von Beginn an einen der größten Umbauprozesse innerhalb des BR verantwortet und maßgeblich vorangetrieben: die Zusammenführung von Hörfunk, Fernsehen und digitalen Angeboten im aktuellen Bereich. Zu den jüngsten Wegmarken gehören die Etablierung der crossmedialen Informationsmarke »BR24«, unter der seit Mitte 2021 die ehemals getrennt firmierenden Nachrichtenangebote im Fernsehen, im Hörfunk und im Digitalen hochwertige und verlässliche Berichterstattung für die Menschen in Bayern bieten. Ebenso erfolgreich abgeschlossen wurde unter Hinrichs` Verantwortung der Ausbau des größten regionalen Korrespondentennetzes innerhalb der ARD mit 30 Standorten in ganz Bayern. Damit ist der BR in seiner Regionalberichterstattung noch näher an den Menschen in der Region und den Themen, die diese bewegen. Mit Einheiten für digitale Entwicklung oder dem ARD-weit anerkannten »AI Automation Lab«, das sich mit der Rolle von Künstlicher Intelligenz beschäftigt, ist die Programmdirektion Information zentraler Motor für zukunftsfähige Angebote und innovative journalistische Arbeitsabläufe.

Darüber hinaus steht Thomas Hinrichs für eine noch engere Verzahnung und bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit der Programmdirektion Kultur unter Björn Wilhelm. In Hinrichs` Verantwortungsbereich fallen unter anderem die Programmbereiche Aktuelles inklusive der BR-Chefredaktion, Politik und Wirtschaft sowie Sport und Freizeit, die erfolgreichen Publikums-Radiowellen Bayern 1 und Bayern 3 sowie das junge Content-Netzwerk Puls. Anfang 2022 wurde die Koordination Dokumentation der ARD in der BR-Programmdirektion Information eingerichtet. Seither ist Thomas Hinrichs als ARD-Doku-Koordinator maßgeblich mitverantwortlich für strategische wie programmliche Weichenstellungen bei diesem für die gesamte ARD im Fernsehen wie der ARD Mediathek immer wichtiger werdenden Genre.

Thomas Hinrichs wurde 1968 in Aurich geboren. Nach Geschichtsstudium an der Universität Göttingen, am Amherst College in den USA und an der LMU in München begann er 1995 zunächst als freier Mitarbeiter beim BR. Es folgten Stationen als Redakteur beim ARD-Magazin »Report aus München«, als Korrespondent in Bonn und Berlin, bevor er 2004 die Leitung des damals beim BR angesiedelten »ARD-Mittagsmagazin« übernahm. 2006 wechselte er nach Hamburg als Zweiter Chefredakteur von »ARD-aktuell«, wo er bis zu seiner Rückkehr zum BR 2014 die redaktionelle Verantwortung für die »Tagesthemen« innehatte. In dieser Position war Hinrichs auch maßgeblich an der Weiterentwicklung von ARD-aktuell zu einem erfolgreichen Informationsanbieter auf allen Plattformen und Ausspielwegen beteiligt.