TVU Networks informierte in einem Webinar über aktuelle Trends in der Live-Produktion und zeigte, wie aktuelle Cloud-Tools den Live-Bereich ergänzen und bereichern können.

Vortragende des Webinars zum Thema Live-Produktion waren:

Toni Mielke, Moderator und Reporter Ostsport.tv

Daniel Silber, Founder Illusioneer Studio

Michael Rösch, Product Specialist & Sales DVE Advanced Systems

Peter Wyrwich, Sales Director DACH bei TVU Networks

Herausforderungen für Kunden

Michael Rösch ging zu Beginn der Veranstaltung auf aktuelle Trends ein. Derzeit, so Rösch, stelle man eine Verschiebung des Marktes in Richtung »remote« und »hybrid« fest. Quer durch alle Verticals sei festzustellen, dass Abläufe nun flexibel, hybrid und remote steuerbar sein sollten. In den USA habe diese Veränderung schon früher eingesetzt, doch nun sei auch in Europa der Umbruch von SDI hin zu IP festzustellen – nicht zuletzt deshalb, weil jetzt erst die notwendigen Werkzeuge dafür verfügbar seien. Zunehmend sei auch eine grünere Medienproduktion gefragt.

Moderator Toni Mielke wollte wissen, mit welchen Fragen sich die Kunden angesichts dieser Veränderungen auseinandersetzen müssen.

Michael Rösch erläuterte, dass viele letztlich überfordert seien, angesichts der vielen unterschiedlichen Lösungen am Markt. »Die Kunden wünschen sich eine Lösung für alles, die einzelnen Hersteller decken aber immer nur Teilbereiche ab«, so Rösch. Viele Anwender hätten aber weder das Personal noch das Know-how, sich selbst aus vielen kleinen Lösungen eine große Lösung zusammenzubauen, führte Rösch aus.

Lösungen von TVU Networks

Die Anforderungen des Marktes könne man in vielen Bereichen dadurch lösen und adressieren, dass man verstärkt auf Cloud-Lösugen setze, erläuterte Peter Wyrwich von TVU Networks.

TVU Networks habe deshalb unterschiedlichste Lösungen für Cloud-Produktionen entwickelt. Peter Wyrwich führte aus, dass TVU Networks in den vergangenen Jahren — und natürlich insbesondere während der Pandemie — alle Workflows von TVU Networks auf der Basis von Micro Services in die Cloud transferiert habe.

Das Angebot des Anbieters reiche nun von »TVU Producer« über »TVU Replay« bis hin zu »TVU One« oder »TVU Channel«, um nur einige zu nennen. Damit könnten die Anwenderinnen und Anwender die jeweils gewünschten, zueinander passenden Micro Services auswählen und kombinieren.

Mit dem »Producer Room« etwa bilde TVU Networks letztlich einen Ü-Wagen in der Cloud ab, so Wyrwich. Bei der Software-Oberfläche habe man großen Wert auf eine einfach Bedienung gelegt. Wyrwich zeigte anhand diverser Beispiele, wie es konkret funktioniert, die einzelnen Funktionsbereiche eines Ü-Wagens in der Cloud zu nutzen.

Wyrwich stellte weiter dar, dass im »Control Room« der TVU-Networks-Lösung alle Live-Quellen zu sehen seien, was letztlich für das Monitoring und die Sendesicherheit sehr wichtig sei.

Auch AI spiele zunehmend eine wichtige Rolle, so Wyrwich. TVU Networks habe hierfür »TVU Search« entwickelt und können damit innerhalb weniger Sekunden aus Live-Material Speech-to-Text realisieren und diese Texte auch gezielt nach Schlagworten durchsuchen. Auch auf die Möglichkeit, FAST Channels zu kreieren, ging Wyrwich mit der TVU-Lösung »TVU Channel« ein.

Wie die Quellen in die Cloud gelangen, dafür gibt es verschiedene Wege, so Wyrwich. Mit den TVU One Rucksacksystemen kann das per Cellular Bonding geschehen, aber natürlich geht das auch über Server oder beispielsweise den TVU RPS Link 5G, den das Unternehmen erst unlängst vorgestellt hat.

Virtual Production Service »to go«

David Silber von Illusioneer Studio berichtete im Anschluss, wie sein Unternehmen für Kunden ein virtuelles Studio in der Cloud mit Hilfe einer Anbindung von TVU Networks realisiert. Gedacht ist die Lösung von Illusioneer vorwiegend für die Unternehmenskommunikation. Wie das funktionieren kann, zeigt das folgende Video.







David Silber beschreibt den konkreten Workflow so: Illusioneer baut beim Kunden einen portablen Greenscreen auf, zeichnet dann einen Moderator oder eine Moderatorin davor auf und schickt das Signal via TVU Networks in die Zentrale von Illusioneer. Dort wird das Greenscreen-Signal mit Technik von Blackmagic Design bearbeitet, mit einem virtuellen Studiohintergrund kombiniert und wieder an die jeweilige Aufzeichnungs-Location geschickt. Dort ist der Moderator oder die Moderatorin dann mit nur minimalen Versatz inmitten einer virtuellen Studioumgebung zu sehen.







Toni Mielke schloss das Webinar mit dem Resümee, dass man mit den vorgestellten Tools viele neue Möglichkeiten erhalte, aber auch hybrid arbeiten könne. Darin sieht er einen entscheidenden Vorteil, weil man so flexibel auf unterschiedlichste Anforderungen eingehen könne und nicht zwangsläufig alles in der Cloud betreiben müsse.