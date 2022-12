TVU: Technik-Trends in der Medienindustrie

TVU Networks nennt die Nutzung von Metadaten in der gesamten Medienlieferkette, das Wachstum der Fast-Channels und 5G-Akquisition als die Top-Trends des Jahres 2022.

TVU Networks hat seine wichtigsten Ergebnisse und Analysen zu den aktuellen Markttrends für 2022 veröffentlicht. Basierend auf einer Analyse der wichtigsten Messwerte und der Produktnutzung von Tausenden von Kunden aus verschiedenen Branchen gehören zu den wichtigsten Markttrends: die zunehmende Verwendung von metadatengesteuerten Inhalten in der gesamten Medienlieferkette, das Wachstum des Fast-Channel-Ökosystems und die beschleunigte Einführung von 5G-Netzwerken für die Akquisition.

Der Wert von Video-Metadaten und ihre Fähigkeit, das Auffinden relevanter Clips zu erleichtern, gewann 2022 an Bedeutung, wie die verstärkte Nutzung der KI- und cloud-basierten TVU-Suche zeigt. Content Creators trugen dazu bei, dass die Anzahl der aufgenommenen Videostunden im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um mehr als 630 % anstieg, einschließlich der Live-Feeds der wichtigsten Nachrichten-, Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen des Jahres. Mit der TVU-Suche können Autoren von Inhalten schnell die Clips finden, die sie für eine Story benötigen, ohne sich durch stundenlanges Videomaterial wühlen zu müssen, was zu einer erheblichen Zeitersparnis führt. TVU Search ermöglicht es dem Nutzer, jederzeit und von jedem Ort aus Live- oder historische Inhalte schnell zu finden und zu schneiden. Dabei werden die Inhalte automatisch mit Metadaten versehen, was die Identifizierung relevanter Inhalte einfacher als je zuvor macht.

»Sport-, Unterhaltungs- und Nachrichtenorganisationen auf der ganzen Welt entdecken die Möglichkeiten, die sich aus der Bereitstellung von verwertbaren Daten während der Ausstrahlung ergeben«, sagt Paul Shen, CEO von TVU Networks. »Die zusätzlichen Informationen in den Metadaten erleichtern nicht nur die Suche nach relevanten Videoinhalten, sondern steigern auch den ROI der Inhalte. Die Verlagerung hin zu datengesteuerter Technologie für große Medienunternehmen wird als Mittel zur Unterstützung der gesamten Organisation nur wachsen.«

Ein Bereich, in dem Rundfunkanstalten ihren ROI steigern wollen, ist die Einführung von Fast-Channels. Laut nScreenMedia und Verizon Media werden Fast-Plattformen im Jahr 2021 Werbung im Wert von 2 Milliarden Dollar verkaufen, die bis 2023 auf mehr als 4 Milliarden Dollar anwachsen werden.

Dies spiegelt sich in den Nutzungszahlen für TVU Channel, den cloud-basierten Playout-Services von TVU, wider, erläutert das Unternehmen. TVU Channel verzeichnete in diesem Jahr einen Anstieg der On-Air-Nutzung um mehr als 1.000 %, nämlich um 1.217 %, im Vergleich zum Vorjahr. Da TVU Channel ein Protokoll der laufenden Produktion enthält, eignet es sich besonders für die Ausspielung von Fast-Kanälen oder für jeden Inhaltsersteller, der einen vollständig werbeeinschaltbaren Kanal starten möchte.

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Live-Videoproduktion und -Übertragung waren in diesem Jahr die Verfügbarkeit und die nachgewiesenen Vorteile von 5G-Netzwerken. Die Zahlen für die 5G-fähigen Mobilfunksendeeinheiten des Typs TVU One belegen das. Noch im Januar 2022 waren nur 7 % der ausgelieferten TVU-One-Geräte mit 5G ausgestattet. Im Dezember 2022 stieg dieser Anteil auf 78 % an.

»Der Aufschwung bei der 5G-Implementierung in Kombination mit der Zunahme der Remote-Produktion hat mehr Möglichkeiten für Videoproduzenten auf der ganzen Welt geschaffen«, sagt Shen. »Die 5G-Infrastruktur, die erweiterte Netzwerkkapazität und die flexiblen Konfigurationen werden weiterhin ein explosives Wachstum bei Live-, immersiven und interaktiven Erlebnissen vorantreiben.«

Was die globale Bereitstellung betrifft, so wurden Hunderte von TVU One 5G-Mobilsendern und RPS Link-Encodern für die Fußball-WM in Katar in Betrieb genommen. Der führende brasilianische Fernsehsender Globo etwa setzte 17 TVU One für seine Live-Berichterstattung ein. Globo hatte die Exklusivrechte für die Übertragung der WM für Brasilien erworben und produzierte mehr als 300 Stunden Übertragung mit TVU One 5G-Geräten.

»Dieses Jahr hat sich die Art und Weise, wie die Kunden unsere Technologie nutzen, deutlich verändert«, berichtet Shen. »Wir haben gesehen, dass die mobile Übertragbarkeit, in Metadaten eingebettete Videos, die den gesamten Produktionsprozess und die Verteilung auf mehrere Plattformen vorantreiben, immer wichtiger werden – es war eine komplette Umstellung in der Medienlieferkette. Wir freuen uns, dass unsere Kunden einen solchen Nutzen aus unserem Angebot ziehen.«