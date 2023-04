Arri eröffnet Niederlassung in Singapur

Arri Asia-Pacific zieht von Hongkong nach Singapur, um das Engagement in der Region weiter zu stärken.

Arri Asia-Pacific wurde 2008 gegründet und war zunächst von Hongkong aus tätig. 15 Jahre später zieht das Unternehmen nach Singapur, um von dort aus das Engagement in der Filmindustrie dieser Region weiter zu stärken.

Anlässlich der Eröffnung der neuen Niederlassung veranstaltete Arri Asia-Pacific am 25. April 2023 einen Tag der offenen Tür und eine Arri-Party. An den Feierlichkeiten nahmen unter anderem das Top-Management-Team aus der Firmenzentrale in München, darunter Vorstandsvorsitzender Dr. Matthias Erb und Lars Weyer, Vorstand und CFO, ebenso wie namhafte Repräsentanten der asiatisch-pazifischen Filmindustrie teil.

Arri Asia Pte. Ltd., so die offizielle Firmierung der neuen Niederlassung in Singapur, gehört wie Arri Korea, Arri Japan und Arri Australia zu Arri Asia-Pacific. Gemeinsam bieten sie Vertrieb und Service für die gesamte Region Asia-Pacific an.

»Die Eröffnung der Niederlassung in Singapur im Herzen des Asia-Pacific-Marktes symbolisiert eine neue Phase von Arris Engagement in der Region. Das zeigt, wie wichtig diese Region inklusive ihrer Schwellenländer für Arri ist, und gemeinsam mit unseren Kunden wollen wir unsere Aktivitäten hier deutlich ausbauen«, betont Dr. Matthias Erb.

Bertrand Dauphant, Managing Director Arri Asia-Pacific, ergänzt: »Die Gründung unserer Niederlassung in Singapur war eine enorme Herausforderung und ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Ich bin sehr stolz auf die erfolgreiche Arbeit und den Einsatz unseres Teams. Mit diesem Schritt ist Arri jetzt noch besser gerüstet, den Asia-Pacific-Markt zu bedienen und der steigenden Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen zu entsprechen. Arri Asia-Pacific ist nun um vier starke Zentren herum strukturiert. Diese ermöglichen es uns, unsere Kunden bestens zu unterstützen und das Wachstum der Branche in der gesamten Region zu fördern.«

Das neue Büro befindet sich im Marina Centre in Singapur und bietet ein modernes und innovatives Design mit hervorragenden Einrichtungen sowohl für Kunden als auch Mitarbeiter. Die Räumlichkeiten umfassen einen Creative Space, der für Produktdemonstrationen, Schulungen der Arri Academy, Firmenveranstaltungen und vieles mehr genutzt werden kann. Außerdem gibt es einen offenen Arbeitsbereich, anpassungsfähige Besprechungsräume sowie einen Bereich für produktive und effiziente Zusammenarbeit.

Darüber hinaus gehört zur Niederlassung in Singapur ein voll ausgestattetes Servicecenter, das der wachsenden Nachfrage nach Wartung und Reparatur des umfangreichen Produktfortfolios von Arri in diesem Markt entspricht. Zusätzlich verfügt das Servicecenter über ein Lager, sodass Kunden ihre hochwertigen Produkte umgehend erhalten.