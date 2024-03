Band Pro Film & Digital Inc. eröffnet europäische Niederlassung

Die Band Film & Digital Europe GmbH hat ihren Sitz in Hohenbrunn bei München und bedient den europäischen High-End-Markt.

Band Pro Film & Digital Inc. ist ein renommiertes Unternehmen mit Sitz in Hollywood, das bereits seit 40 Jahren die Produktionsbranche mit hochwertigen Kameras und Objektiven beliefert und als Pionier für neue Technologien gilt. Nun führt das Unternehmen seine Expansion mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung in Europa fort.

Amnon Band, Gründer von Band Pro, sagt zur Eröffnung der Niederlassung: »Ich sehe ein enormes Potenzial auf dem europäischen Markt und möchte dort unser bewährtes Erfolgskonzept weiter umsetzen.«

Amnon hat Flavia Calaianu als Geschäftsführerin und Partnerin von Band Film & Digital Europe gewonnen, um den erfolgreichen Aufbau des Unternehmens zu unterstützen.

»Wir legen großen Wert darauf, so nah wie möglich am Kunden zu sein und setzen daher besonders auf Schulungen, Workshops und erstklassigen Support«, betont Flavia Calaianu.

Amnon Band ergänzt: »Ich kenne Flavia seit vielen Jahren und schätze ihr fundiertes Wissen über die Branche. Sie ist in der Film- und Digitalbranche gut vernetzt und ich bin sicher, dass sie den Geist von Band Pro mit Enthusiasmus und Energie auf den europäischen Markt bringen wird.«

In der aktuellen Phase des Übergangs und inmitten einer sich ständig weiterentwickelnden Medienlandschaft mit ihren fortschreitenden Technologien wollen man den Kunden eine fachkundige Beratung bieten, so das Unternehmen.