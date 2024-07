Arri Rental eröffnet neuen Standort für Licht- und Grip in Wien

Eine neue 750 Quadratmeter große Niederlassung ergänzt das auf Kamera-Equipment spezialisierte Büro von Arri Rental Wien.

Arri Rental erweitert sein Serviceangebot in Wien und eröffnet eine neue Niederlassung, die Licht- und Grip-Equipment für Produktionen aller Art und Größe vermietet und auch Logistik anbietet. Kamera-Equipment kann wie gewohnt über das seit vielen Jahren etablierte Büro von Arri Rental Wien angemietet werden.

Die neue Niederlassung von Arri Rental befindet sich in der 7. Haidequerstraße 6, 1110 Wien, auf dem Gelände des hochmodernen hq7-Studiokomplexes, der diesen Sommer als ein führendes europäisches Produktionszentrum öffnet. Dort können große internationale Film- und Fernsehproduktionen realisiert werden. Die Lage ist ideal, um den Flughafen, den Hauptbahnhof und das Stadtzentrum gut zu erreichen.

Die neue Wiener Niederlassung von Arri Rental umfasst mehr als 750 Quadratmeter Fläche und bietet modernstes Licht- und Grip-Equipment, darunter aktuelle Arri-Scheinwerfer, wie das SkyPanel X und den Orbiter, sowie exklusive Produkte von Arri Rental (BrikLoks, Hexatron, Hover Dolly mit Delta Tracks).

Andreas Buchschachner, Leiter von Arri Rental Wien, führt auch den neuen Standort. Unterstützt wird er dabei vom Beleuchtungsexperten Ingo Gärtner.

»Mit dem Ausbau unserer Präsenz in Wien zeigen wir, dass wir an die Stadt als wichtigen europäischen Produktionsstandort glauben. Wir vermieten seit vielen Jahren Equipment in Wien und haben hier intensive Beziehungen. Wir freuen uns sehr, die lokale Industrie bei ihrem weiteren Wachstum zu unterstützen,« erklärt Andreas Buchschachner.

Arri Rental Wien (Licht, Grip, Logistik) ist ab sofort in Betrieb.