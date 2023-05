RTL Deutschland: Neues Gebäude am Standort Hamburg

Die Hamburger Aktivitäten von RTL Deutschland werden in die HafenCity umziehen.

Die Geschäftsführung von RTL Deutschland hat sich für einen neuen Hamburger Standort in der HafenCity entschieden. Der Mietvertrag für das neue Gebäude in der Koreastraße 7 wurde für eine Laufzeit von zehn Jahren unterzeichnet. Insgesamt werden rund 1.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von RTL Deutschland — inklusive der Tochtergesellschaften Ad Alliance, DPV, Gruner + Jahr und RTL News (Stern+) — die neuen Räumlichkeiten beziehen. Der Umzug soll in zwei Schritten erfolgen und bis Anfang 2025 abgeschlossen sein.

Ingrid Heisserer, Chief Financial & Chief Human Resources Officer RTL Deutschland: »Wir haben uns für das Gebäude in der Koreastraße entschieden, weil es moderne Büroarchitektur mit einer zentralen Lage in der HafenCity verbindet. Unser Ziel war es, einen Standort zu finden, der zu uns als Unternehmen passt — wobei die Immobilie nachhaltig, flexibel nutzbar und gut angebunden sein sollte. Wir bekennen uns mit diesem Schritt klar zum Medienstandort Hamburg und freuen uns, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine neue Heimat an einem gemeinsamen Standort bieten können, an dem sie sich wohlfühlen.«

Das achtgeschossige Backsteingebäude wurde 2016 fertiggestellt und verfügt über einen begrünten Innenhof, helle und moderne Büro- und Aufenthaltsflächen sowie flexible Raumkonzepte, die ein hybrides Arbeiten ermöglichen. RTL Deutschland ist Hauptmieter auf einer Fläche von rund 17.200 Quadratmetern. Die Gesamtmietfläche beträgt knapp 17.600 Quadratmeter, wovon vier Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss an andere Nutzer vermietet sind. Das Gebäude ist gegenwärtig mit dem »Umweltzeichen HafenCity« in Gold zertifiziert und entsprechend nachhaltig und umweltfreundlich.

Das Gebäude wurde von dem Berliner Architektenbüro Gewers Pudewill entworfen und bereits mehrfach ausgezeichnet. Es wurde zunächst vom aktuellen Mieter Marquard & Bahls als Eigennutzer errichtet und später an die US-Investmentbank JP Morgan verkauft und zurückgemietet.