Qbics Media mit neuen Tools

QBics Media stellt neue Newsroom-Tools vor und liefert Background-Infos zu den modernen News-Produkten der Fonn Group aus Norwegen.

Newsroom-Experte Michael Schüller gründete Anfang vergangenen Jahres seine eigene Firma Qbics Media. Bei dem Unternehmen stehen die Themen Nachrichten und Storytelling im Fokus, aber auch die Idee, mit guter Beratung und moderner Software redaktionelle Workflows zu optimieren und gemeinsam mit den Kunden neue Wege bei der Produktion von Nachrichten und dem Management von Medieninhalten zu gestalten.

Zentrale Produkte im Angebot von Qbics Media stammen von der Fonn Group aus Norwegen. Im Fokus stehen hier insbesondere Mimir von Mjoll und Dina von 7Mountains.

Die Software Mimir bietet cloud-basierte Medienverwaltungs- und Produktions-Tools, die KI-Technologie nutzen. Es ist eines der umfangreichsten nativen Cloud-PAM-Tools auf dem Markt.

bietet cloud-basierte Medienverwaltungs- und Produktions-Tools, die KI-Technologie nutzen. Es ist eines der umfangreichsten nativen Cloud-PAM-Tools auf dem Markt. Das story-zentrierte Newsroom-Tool Dina von 7Mountains ist ebenfalls cloud-basiert und soll insbesondere die Anforderungen an ein modernes Redaktions-Tool erfüllen.

Knut Alfred Andersen, CCO der Fonn Group, gab film-tv-video.de während der IBC2022 einige Einblicke in die norwegische Fonn Group. Andersen begann seine berufliche Karriere zunächst als Produzent und technischer Leiter beim lokalen Fernsehen, bevor er mehrere Jahre bei TV 2 Norway Live-Sendungen für Nachrichten und Sport leitete. In den Anfangstagen der Mosart-Studioautomation leitete Andersen den Vertrieb, was ihn zu mehreren Management-Positionen bei Vizrt führte.

Andersen erläutert, dass rund 70% des Fonn-Teams einen Vizrt-Hintergrund habe, also auf die eine oder andere Art schon mit der Entwicklung von Grafik-/Newsroom-Systemen beschäftigt war.

Besonderen Wert lege man in den Unternehmen der Fonn Group auf eine moderne Technologie, eine gute User Experience, fähige Mitarbeiter und gute Partnerunternehmen.

Andersen betont, dass bei den Produkten Mimir und Mjoll wie auch bei Dina die Anwendung im Vordergrund stehe. Man wolle keine Applikationen, die zwar von Ingenieuren entwickelt wurden, aber für die Endanwender nur sehr schwer zu bedienen seien. Stattdessen bemühe man sich um Apps mit sehr intuitiven Arbeitsweisen, die auch in die moderne Medienwelt passten. Dabei spiele die Cloud eine große Rolle. Dass die Cloud-Technologie mittlerweile sehr fortgeschritten sei, habe den Produkten der Fonn Group durchaus in die Hände gespielt, so Andersen.

Beim Vertrieb hat sich die Fonn Group dazu entschieden, die Produkte des eigenen Portfolios weltweit mit Partnerunternehmen zu vermarkten.

Eines davon ist Qbics Media. Das Unternehmen konnte im deutschsprachigen Markt mit Bild TV und DPA im vergangenen Jahr schon sehr potente Kunden für die Produkte der Fonn Group gewinnen. »Darauf sind wir sehr stolz und freuen uns natürlich, dass unsere Lösungen so gut ankommen«, so Michael Schüller, der ergänzt, dass es insbesondere die modernen Workflows von Produkten wie Mimir oder Dina sind, die so gut ankommen.

Qbics Media bietet darüber hinaus aber auch Consulting-Dienstleistungen an, unter anderem auch im Bereich des Redaktionssystems Open Media.

Zudem entwickelt Qbics Media spezielle Produktanbindungen. Dazu zählen – wie jüngst für die Deutsche Welle – das Video-Upload-Tool »Q-Upload« und das Workflow-Tool »Q-Swift«.