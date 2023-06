Wedotv startet Sportkanal Wedo Sports

Der AVoD- und Fast-Channel-Anbieter Wedotv baut sein Senderportfolio mit Wedo Sports aus.

Der kostenfreie, werbefinanzierte Sportkanal Wedotv startete am 20. Juni 2023 auf führenden Streaming-Plattformen im deutschsprachigen Raum. Zum Start ist Wedo Sports bei Zattoo, Waipu.tv, LG-Channels und Vidaa sowie im Web unter www.wedotv.com und in allen Wedotv-Apps zu empfangen.

Der Free-TV-Sender überträgt unter anderem alle großen deutschen und internationalen Pferderennen live, darunter den »Breeders‘ Cup«, die höchstdotierte Rennveranstaltung der USA. Auftakt ist mit dem traditionsreichen Royal-Ascot-Pferdeturnier, das vom 20. bis 24. Juni 2023 in Großbritannien stattfindet. Ebenfalls live überträgt Wedo Sports die Wettbewerbe der Deutschen Segel Bundesliga, der Sailing Champions League und weiterer Segel-Ligen.

Ein Highlight ist die Live-Übertragung der internationalen Segelmeisterschaft »SailGP 2023«, die am 16. und 17. Juni mit dem »United States Sail Grand Prix« in Chicago in ihre die Saison gestartet ist. Erstmals in der Geschichte der weltweit führenden Profiserie ist eine deutsche Crew dabei: Mit im Team von Thomas Riedel sind der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und der zweifache Olympia-Bronzemedaillengewinner im Segeln Erik Heil.

Ebenfalls Teil des deutschsprachigen 24-Stunden-Programms von Wedo Sports sind wöchentliche Sendereihen mit den Höhepunkten aus Fußball, Formel 1, E-Sport, Kampfsport und weiteren Sportarten. Hinzu kommen Dokumentationen über Stars wie Tiger Woods, David Beckham und Michael Schumacher, weltbekannte Mannschaften wie Manchester United und berühmte nationale Vereine.

»Der Start von Wedo Sports ist ein weiterer Baustein unserer Strategie, ein umfangreiches Programmangebot für Zuschauer im deutschsprachigen Raum zu schaffen«, sagte Philipp Rotermund, Co-CEO und Gründer von Wedotv. »Wir verzeichnen starkes Interesse von Zuschauern und Werbetreibenden an den Sportinhalten unseres AVoD-Flaggschiffs Wedotv in Deutschland, Österreich und der Schweiz, so dass die Schaffung eines eigenständigen Fast Channels für Sportfans in diesem Markt der logische nächste Schritt ist. Als Teil unserer Expansionsstrategie schauen wir uns auch weitere Märkte für Wedo Sports an.«