Wedo Movies: Partnerschaft mit Zattoo

Der werbefinanzierte, kostenfreie Spielfilmkanal Wedo Movies ist nun auch beim TV-Streaming-Anbieter Zattoo zu empfangen.

Die Video Solutions AG macht ihren werbefinanzierten, kostenfreien Spielfilmkanal Wedo Movies weiteren Zuschauerkreisen zugänglich. Das 24-Stunden-Programm ist ab sofort beim TV-Streaming-Anbieter Zattoo zu empfangen. Die Verbreitung erfolgt in allen Paketen, darunter das kostenlose Free-Paket. Die Kunden der kostenpflichtigen Zattoo-Pakete können neben dem linearen Kanal auch interaktive Zusatzfunktionen nutzen, etwa das laufende Programm anhalten und zeitversetzt sehen, verpasste Sendungen nachträglich schauen und das Programm aufnehmen.

Den Satelliten-Direktempfängermarkt erschließt Wedo Movies auch über ein HbbTV-Satellitensignal auf Astra (19,2° Ost). Satellitenhaushalte mit Smart TV oder Receiver, die sich für den HbbTV-Standard eignen und ans Internet angeschlossen sind, erhalten Wedo Movies nach einem Kanalsuchlauf in der TV-Senderliste: Die HbbTV-Signalisierung erfolgt per Astra, das Programm gelangt übers Internet auf den Bildschirm.

»Die Partnerschaft mit Zattoo und der Weg in die Satellitenhaushalte sind weitere wichtige Schritte, die Verbreitung von Wedo Movies auszubauen und es den Zuschauern so einfach wie möglich zu machen, das Programm zu empfangen«, sagte Philipp Rotermund, Gründer und CEO der Video Solutions AG. Die Reichweite steigt damit erneut, nachdem die Deutsche Telekom Wedo Movies kürzlich auf ihre TV-Plattform MagentaTV aufgenommen hat. »Mit weiteren Plattformbetreibern laufen Verhandlungen«, sagte Rotermund.

Der werbefinanzierte, kostenfreie Spielfilmkanal Wedo Movies ist somit nun bei MagentaTV, Samsung TV Plus, Zattoo, Waipu.tv, Rlaxx TV, LG Channels, Philips, Rakuten TV, Xiaomi, Netgem und TCL zu empfangen. Satellitenhaushalte erhalten Wedo Movies per HbbTV-Signalisierung über Astra (19,2° Ost) in ihre TV-Senderliste.