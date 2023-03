Wedo Movies: erster Fast Channel im DVB-C-Netz

Wilhelm.tel, Willy.tel und DNMG starten Pilotprojekt zur Verbreitung von Fast-Channels in DVB-C-Netzen.

Die Video Solutions AG, die Wilhelm.tel Gmbh, die Willy.tel GmbH sowie die Deutsche Netzmarketing GmbH (DNMG) haben ein Pilotprojekt zur Verbreitung des Fast-Channels Wedo Movies in DVB-C-Netzen gestartet. Das Pilotprojekt soll als Blaupause für viele weitere Fast Channels dienen, die zukünftig in den DVB-C-Netzen der DNMG-Netzbetreiber ihren Platz finden könnten.

Durch die Kooperation ist Wedo Movies der erste Fast Channel, der auch im DVB-C-Kabelnetz verbreitet wird. Das Pilotprojekt ist in zwei Phasen aufgeteilt, das die Partner jeweils detailliert auswerten wollen. In der ersten Phase konzentriert sich die Verbreitung des Channels auf TV-Geräte mit Internet-Zugang, um zielgerichtete Werbeplatzierungen (Targeted Advertising) zu ermöglichen. Die zweite Phase schließt dann auch sämtliche TV-Geräte mit ein, die keinen Internet-Zugang haben.

»Mit der DNMG, der Wilhelm.tel und Willy.tel haben wir drei starke Partner, die unsere Vision des Fernsehens der Zukunft teilen. Statt sich durch das zeitraubende, unübersichtliche On-Demand-Angebot zu kämpfen, entdecken immer mehr Zuschauer die klar definierten Programmfarben der Fast Channels, die ihnen kostenfrei rund um die Uhr genau das liefern, was sie gerade sehen wollen. Für Werbepartner ergeben sich dadurch neue, attraktive Möglichkeiten der passgenauen Zielgruppenansprache«, erklärt Phillipp Rotermund, CEO und Gründer der Video Solutions AG.

»Wir freuen uns sehr, nun auch Fast Channels einen Weg aufzeigen zu können, mit dem sie ihren Content auch in DVB-C-Netzen verwerten und durch individuelle Werbung noch besser monetarisieren können. Somit sind Fast Channels nicht mehr von Streaming- und OTT- Anbietern abhängig, sondern können über die Netze unserer über 200 Netzbetreiber nun auch endlich in der ‚Mitte der Gesellschaft‘ ankommen. Das Tor zu über 5 Millionen TV-Haushalten steht ab sofort für Fast Channels weit offen«, freut sich Damian Lohmann, Senior Manager Partner Relations der DNMG.

»Durch diese Partnerschaft machen Willy.tel und Wilhelm.tel die neue Welt des digitalen TV-Genusses erlebbar und zeigen der TV-Branche, welches Entertainment in den DVB-C-Netzen möglich ist«, erläutert Gabor Csomor, Geschäftsführer der Willy.tel GmbH.

»Unsere Kunden genießen bei Wedo Movies ab sofort 24/7 bestes Movie-Entertainment und dürfen sich schon heute auf weitere digitale Zusatzfunktionen freuen, welche wir im Laufe des Pilotprojektes freischalten werden«, ergänzt Wolfgang Kleinekathöfer, Leiter Content der Wilhelm.tel GmbH.

Über Wedo Movies

Wedo Movies ist ein kostenfreier, werbefinanzierter Fast Channel mit Spielfilmen, der von der Video Solutions AG mit Sitz in der Schweiz betrieben wird. Die Verbreitung erfolgt über die führenden Smart-TV- und OTT-Plattformen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Video Solutions AG betreibt außerdem das AVoD-Portal Wedotv mit Filmen, Serien, Lifestyle-Inhalten und Live-Sport sowie den auf Dokus spezialisierten Fast Channel Wedo Big Stories.

Über Deutsche Netzmarketing GmbH

Die DNMG ist mit über 210 Mitgliedern und bis zu 5,9 Millionen Haushalten die größte Vermarktungsorganisation für mittelständische und städtische Betreiber von Kabelfernseh- und Fttx-Netzen im deutschsprachigen Raum. Die DNMG stellt als zentrale Schnittstelle zwischen Sender und Kabelnetzbetreibern die Vertragsumsetzung effizient sicher und dient sowohl Sendern als auch den Kabelnetzbetreibern als zentraler Ansprechpartner in allen Vertragsfragen zur Seite.

Über Wilhelm.tel GmbH

Wilhelm.tel ist ein regionaler Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Norderstedt. Als Komplettanbieter versorgt Wilhelm.tel große Teile Norddeutschlands mit Kabel-TV, Internet, Telefonie und Mobilfunk und richtet sich an Privatkund_innen sowie an Geschäftskund_innen. Voraussetzung für die leistungsstarken Breitbandangebote ist ein eigenes und unabhängiges Glasfasernetz. Es umfasst auch die ‚letzte Meile‘ bis ins Gebäude. Dadurch erreicht Wilhelm.tel Bandbreiten, die bei vielen Wettbewerbern nur im Katalog stehen. Als einer von wenigen Anbietern in Deutschland betreibt Wilhem.tel das Glasfasernetz in einer Ringstruktur. Das macht es besonders ausfallsicher.

Über Willy.tel GmbH

Willy.tel ist ein regionales Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Hamburg und versorgt in und um Hamburg über das eigene und unabhängige Glasfasernetz mehr als 150.000 Haushalte. Weiter zählen zahlreiche Hamburger Geschäftsleute und deren Unternehmen zum Kundenstamm. Als Komplettanbieter für Kabel-TV, Internet, Telefonie und Mobilfunk hat sich die Willy.tel GmbH einen Namen gemacht und arbeitet stets daran, den Kunden die besten, modernsten, stabilsten und dabei günstigsten Kommunikationsdienste auf einem sehr hohen technischen Niveau bereitzustellen.