Der Veranstalter liefert rund zwei Monate vor Messebeginn neue und weitere Infos zur IBC2023.

Die IBC2023 lieferte in einer Videokonferenz weitere Infos zur Messe, die vom 15. bis 18. September im RAI Amsterdam stattfindet. Die Inhalte der diesjährigen Veranstaltung stützen sich laut Veranstalter demnach auf drei Säulen:

• Transformative Tech

• Shifting Business Models

• People and Purpose

Michael Crimp, IBC’s Chief Executive Officer, sagt: »Die IBC entwickelt sich weiter und wächst mit der Branche. Wir hören unserer Community aktiv zu, um herauszufinden, was sie von einer modernen Fachmesse erwartet.« Demnach wünschen sich die Besucherinnen und Besucher neue Themen und auch neue Methoden, um Inhalte und Wissen zu transferieren. Dem wolle man in Vorträgen, Präsentationen und Diskussionsrunden nachkommen. Sehr viel konkreter wurde Michael Crimp allerdings nicht.

Die IBC-Konferenz 2023 findet in diesem Jahr am 15. und 16. September statt. Sie bietet Raum für Vorträge, Podiumsdiskussionen und die Präsentation von Technical Papers. Die IBC-Konferenz ist ein kostenpflichtiger Teil der Veranstaltung. Neu ist in diesem Jahr der Premium-Pass, der Zugang zu zusätzlichen Inhalten sowie exklusives Networking in der Premium-Lounge ermöglich soll. In der Premium Lounge werden auch die IBC Innovations Awards verliehen.

Die Konferenz werde sich mit den wichtigsten Trends und Technologien befassen, die die Zukunft der Medien- und Unterhaltungsbranche (M&E) bestimmen, so die Veranstalter. Der Experte Evan Shapiro eröffnet die Konferenz mit dem Thema »Plotting the effects of disruption: Charting the new media ecosystem«.

Jaisica Lapsiwala, IBC Head of Content, erläutert: »Wir freuen uns sehr, dass wir für die diesjährige IBC-Konferenz, die die Agenda der Medien- und Unterhaltungsbranche bestimmt, ein so vielfältiges und globales Spektrum an Vordenkern zusammenbringen können. Dieser Teil der IBC2023 steht ganz im Zeichen der ersten beiden inhaltlichen Säulen der Veranstaltung, Transformative Tech und Shifting Business Models.«

In den Ausstellungsbereichen, zu denen das Showcase Theatre in Halle 12, die Innovation Stage in Halle 3 und zwei Theatres im Bereich Content Everywhere in Halle 5 gehören, wird es eine Reihe von Aussteller- und Sponsoreninhalten geben, die Reden, Panels und Demos beinhalten. Zu den Sponsoren der Showcase Theatres gehören Accenture, AWS, Google, Microsoft und Zixi, während LTN und Tencent jeweils eines der Content Everywhere Theatres sponsern. Auf der Innovationsbühne werden nicht nur Thought-Leadership-Sessions stattfinden, sondern auch die Ergebnisse des IBC Accelerator Media Innovation Programme präsentiert.

Weiter soll das kostenlose IBC Changemakers Programme, das am 17. und 18. September stattfindet, die inhaltliche Säule People and Purpose bedienen. Diese Sessions behandeln Themen wie Gleichstellung der Geschlechter, Nachhaltigkeit und inklusive Technologie. Die IBC Social Impact Awards werden ebenfalls Teil des Changemakers-Programms sein.

Auf die Frage, wie hoch die Nachfrage nach der IBC derzeit sei, antwortete Steve Conolly, dass schon deutlich mehr Flächen gebucht wurden als im Vorjahr. Insofern rechne man auch mit mehr Messebesuchern.

Die IBC wird von sechs Branchenorganisationen getragen: IABM, IEEE, IET, Royal Television Society, SCTE und SMPTE. Der IBC Partnership Pavilion bietet den Besuchern die Möglichkeit, mehr über die IBC-Eigentümer zu erfahren.