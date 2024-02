Infos zur SportsInnovation 2024

Die für März geplante SportsInnovation 2024 liefert erste Infos zum Programm und zu den Ausstellern.

Am 20. und 21. März wird die SportsInnovation in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf Vertreterinnen und Vertreter aller Bundesliga- und 2.Bundesliga-Clubs, ebenso wie von internationalen Vereinen und Verbänden sowie namhaften Unternehmen begrüßen. Der Austausch von Ideen und Erfahrungen soll dabei im Vordergrund stehen, um gemeinsam die Sportbranche in eine neue Ära der Innovation zu führen.

Programm

Die SportsInnovation 2024 veröffentlichte die ersten Eckdaten des Programms. Es bietet einen Vorgeschmack auf die Themen und Inhalte, die im Fokus stehen werden. Eine detaillierte Darstellung befindet sich derzeit in intensiver Ausarbeitung wird in den kommenden Wochen folgen.

Aussteller

Schon jetzt haben sich etliche Firmen zu einer Teilnahme als Aussteller der SportsInnovation entschieden. Als Platinum Partner heißen die Veranstalter Sportradar willkommen und als GoldPlus Partner Tracab und EVS. Zudem werden Birds Camera Solutions, Cuuub, immersiv.io, StatSports, Teamworks und Vizrt vor Ort sein und ihre Technologien präsentieren.

Voice for SportsInnovation

Lara Sophie Bothur ist eine engagierte Innovations-Kommunikatorin beim Beratungsunternehmen Deloitte und fungiert nun auch als Voice for SportsInnovation 2024: Sie wird für alle Followerinnen und Follower des SportsInnovation-Profils auf LinkedIn die Sport-Tech-Landschaft erkunden. Ein deutscher Fußball-Weltmeister begleitet sie dabei (Spoiler: Er hat ein ganz wichtiges Tor geschossen). Er wird seine Perspektive und somit eine zusätzliche Ebene an Fachwissen einbringen (hier geht’s zum Video).

SportsInnovation Summit New York

Im Americas-Office der DFL fand im Januar der SportsInnovation Summit New York statt, präsentiert von Sportech Solutions. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen von Sports Data Analytics und hatte mit Sami Khedira und Fredi Bobic zwei erfahrene Fußballprofis als Gäste, die exklusive Einblicke in die Arbeitsabläufe im Profifußball geben konnten.

Branchenexpertinnen und -experten nutzten die Gelegenheit, die transformative Kraft der Sportdatenanalytik zu erkunden und sich zu vernetzen. Die Präsentation der Major League Soccer bot Einblicke in die dynamische US-Fußballliga und beleuchtete die technologischen Fortschritte. In Diskussionen mit Experten, darunter Julie Souza von Amazon Web Services und Christian Holzer von Sportec Solutions, wurden diese Fortschritte näher beleuchtet. Auch die Investorenperspektive wurde beleuchtet und die finanzielle Dynamik, die Innovation und Erfolg im Sport vorantreibt, hervorgehoben.

Carlo De Marchis, ein Branchenexperte mit 35 Jahren Erfahrung in der Sporttechnologie, moderierte die Veranstaltung.