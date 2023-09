IBC2023: Ausstellung eröffnet

Das IBC2023-Messekarrussel läuft — bis zum Montag, 18.9.2023 um 16:00 Uhr.

Die Ausstellung der IBC2023 hat am 15.9.2023 um 10:30 ihre Pforten geöffnet.

Bei strahlendem Sonnenschein in Amsterdam strömten die Aussteller und Besucher zum Messegelände RAI. Rund 1.200 Firmen listet der Veranstalter in seinem Exhibitor Directory auf, viele davon haben aber keinen eigenen Stand, sondern sind Co-Aussteller von anderen, meist größeren Unternehmen.

Immer wieder wird die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer so großen Messe im Broadcast-Markt gestellt und immer wieder beantworten einzelne Hersteller diese Frage auch abschlägig.

So fehlt in diesem Jahr wieder ein offizieller Messestand von Panasonic. Das hatte das Unternehmen immer wieder so praktiziert, auch Avid hatte die IBC in früheren Jahren immer wieder mal bei der IBC geschwänzt.

Es gibt eben immer wieder On-Off-Beziehungen zwischen dieser genauso geliebten, wie auch gehassten Monstermesse und den (potenziellen) Ausstellern — aber im Endeffekt bleiben die meisten dann doch dabei.

Nun dreht sich also das Broadcast-Messekarussell bis Montag um 16:00 Uhr wieder.