Theater am Hagen setzt auf RTS Digital Partyline

Das Theater am Hagen in Straubing entschied sich für eine moderne Intercom-Lösung von RTS.

Das Theater am Hagen in Straubing hat seine in die Jahre gekommene Inspizientenanlage sowie die gesamte Kommunikation für das Personal auf den neuesten Stand gebracht. Die Verantwortlichen waren auf der Suche nach einer wirtschaftlichen und zugleich zukunftssicheren Lösung für die Spielstätte, um den hohen Produktionsstandards gerecht zu werden.

Darüber hinaus legte man großen Wert auf intuitive, leichte Bedienbarkeit. In Zusammenarbeit mit Robert Ernst, dem Geschäftsführer des ansässigen Unternehmens TRE Professionelle Audiotechnik und dem technischen Leiter des Theaters, Wolfgang Herrein, fiel die Entscheidung für eine Intercom-Lösung von RTS.

Lange, traditionsreiche Theatergeschichte

Die Theatergeschichte Straubings begann bereits in der Römerzeit mit hölzernen Bühnen, fand ihre Fortsetzung im Mittelalter durch Schul- und Laienschauspiel und erreichte im 19. Jahrhundert mit der Gründung von Theatergesellschaften und der Errichtung des »Stadttheaters« ihre Blütezeit. 1952 trat es dem »Zweckverband Niederbayerisches Städtetheater« bei. Seit 2005 wurde das »Theater am Hagen« komplett umgebaut und zu einer professionelle Spielstätte für 320 Zuschauer neu gestaltet, die zahlreichen Ensembles aus der Region für Aufführungen zur Verfügung steht.

Modernes Intercom-System

Das in Straubing neu eingeführte Intercom-System basiert auf einer Omneo Main Station (OMS) aus der RTS-Produktbaureihe Digital Partyline.

OMS ist ein vielseitiges Kommunikationssystem, das sich besonders für Installation in Theatern, Kirchen, Rundfunkanstalten, Industrieanlagen und Veranstaltungsorten eignet. Fünf lizenzierbare Konfigurationen sorgen dafür, die Budgetvorgaben und die Anforderungen der jeweiligen Installation bestmöglich zu erreichen. In einem kompakten 1-HE-Gehäuse ist OMS eine flexible und kostengünstige Multi-Format Lösung, die Omneo, Dante, Rvon, 4-Draht-AIO sowie 2-Draht als auch digitale und analoge Geräte kombinieren und verarbeiten kann.

Um dem Technikpersonal größtmögliche Bewegungsfreiheit innerhalb des gesamten Theaters zu gewährleisten, wählte TRE Professionelle Audiotechnik das lizenzfreie, DECT-basierte Drahtlos-Intercom-System Roameo von RTS. Mit Hilfe von zwei Roameo TR-1800 Beltpacks kann sich das Bühnenpersonal überall frei bewegen und kommunizieren, zwei AP-1800 Access Points decken das gesamte Gebäude mit einem starken Drahtlossignal nahtlos ab.

Für die ortsgebundene Lichtregie, die in der Galerie untergebracht ist, steht ein kabelgebundenes DBP (Digital Beltpack) zur Verfügung. Das Beltpack besitzt vier Kanäle, kann mit PoE+ (Power over Ethernet 802.3af und 802.3at) betrieben werden und ist über Omneo-IP-Architektur angeschlossen. Das Hybrid-Design unterstützt sowohl den digitalen Partyline- als auch den Matrixmodus.

Die Inspizientenanlage, Abendkasse, Garderoben sowie Lichtregie sind darüber hinaus mit insgesamt vier Sprechstellen der DKP- und KP-Serie ausgestattet.

Robert Ernst von TRE Professionelle Audiotechnik begründet seine Entscheidung für RTS so: »Die neue Ombeo Main Station hat großes Potenzial für Theater und andere Veranstaltungsorte, da es leicht bedienbar und schnell zu installieren ist. Zusammen mit dem Roameo-Drahtlossystem erlaubt es reibungslose Kommunikation, größtmögliche Flexibilität und Zukunftssicherheit bei vergleichsweise niedrigen Investitionskosten für den Kunden.«

Für Durchsagen und Gongs kommen DSA-Verstärker und ein Gong-Modul von Dynacord zum Einsatz, das über ein Digital-Interface und einen 24-Port Switch an die Omneo Main Station von RTS angebunden sind.

Nach nun schon mehreren Monaten intensiver Nutzung ist Wolfgang Herrein immer noch begeistert von den neuen Intercoms: »Die neue Inspizientenanlage von RTS ist uns allen schnell in Fleisch und Blut übergegangen. Das Handling ist einfach, die Soundqualität stimmt und die gewünschte Mobilität ist jederzeit gewährleistet. Alles in allem ein sehr zuverlässiges Intercom-System, mit dem wir alle sehr zufrieden sind!«