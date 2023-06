Studio Berlin setzt auf Axient Digital ADX5D für TV-Produktion

Nahtlose Integration von Axient-Audiosendern im Einsatz — auf, aber auch abseits der Bühne — macht die EB-Teams von Studio Berlin schnell und flexibel.

Für Studio Berlin endet die Übertragung oder Aufzeichnung oft bei weitem noch nicht, wenn die Protagonisten die Bühne verlassen haben: Rund um die Auftritte sind die mobilen EB-Teams von Studio Berlin im Einsatz, um Moderatoren und Protagonisten auch abseits der Bühne einzufangen.

Hierfür braucht es mobile Drahtlossysteme, die eine nahtlose Integration der Sender bieten – in den neuen Axient Digital ADX5D Slot-In-Kameraempfängern von Shure hat Studio Berlin die optimale Lösung für die eigenen Anforderungen an die aktuellen Produktionen gefunden.







Mit langjährigen Musik- und Casting-Shows, aber auch mit diversen politischen Talk-Formaten, Sport- und Live-Event-Produktionen hat sich Studio Berlin über viele Jahre etabliert. Neun Studios umfasst der Standort in Berlin-Adlershof – und setzt dort auf Drahtlossysteme der ULX-D und Axient Digital Serien von Shure.

»Der zentrale Faktor bei unseren Produktionen ist die Frequenzknappheit«, erläutert Ansgar Otto, EB-Koordinator bei Studio Berlin und verantwortlich für die EB-Technik der mobilen Drehteams auf dem Studiogelände. Wie in vielen Regionen und Bereichen, kämpft auch Otto mit der Diskrepanz zwischen reduzierter Bandbreite und steigenden Anforderungen. »Wir wollen immer mehr Leute verkabeln, immer mehr senden und immer mehr produzieren.«

Vor diesem Hintergrund spielte die konkurrenzlos verfügbare Schaltbandbreite (184 MHz) der Axient Digital Plattform für Kai Bastian, Support Audio bei Studio Berlin, die entscheidende Rolle bei der Systemwahl. Bastian sorgt bei Studio Berlin dafür, dass die verschiedenen Produktionen jederzeit mit dem benötigten technischen Equipment ausgestattet sind, und beurteilt die Axient Digital Systeme auf ganzheitlicher Basis: »Dank der Spektrumseffizienz von Axient Digital vermeiden wir eine doppelte Vorratshaltung, was alles in der Planung, der Handhabung als auch auf der finalen Rechnung vereinfacht.«

Aktuell kommen die kompakten ADX5D Zwei-Kanal-Empfänger vor allem in den mobilen EB-Mischertaschen der Tonleute zum Einsatz — also überall dort, wo das festinstallierte Antennennetzwerk in den Studios nicht ohne weiteres hinkommt, ohne dass im Vorfeld umgeplant der sogar größere Umbau- und kostenintensive Investitionsmaßnahmen vorgenommen werden müssen. Für Ansgar Otto ist die Kombination aus Axient Digital Rack-Komponenten und den mobilen ADX5D Empfängern im EB-Bereich die Lösung für die wichtigsten Herausforderungen im Audiobereich.

Insbesondere im Zusammenspiel der ADX5D-Kameraempfänger mit den Möglichkeiten der ShowLink-Technologie haben sich für das Studio-Berlin-Team neue, deutlich vereinfachte Workflows in der täglichen EB-Praxis etabliert. Anstelle stressiger Umverkabelungen von Moderatoren und Talenten ist es nun möglich, diese nahtlos hinter der Bühne für weitere Drehs zu übernehmen. »Auf diese Weise gehen uns keine Emotionen und Informationen verloren«, zeigt sich Ansgar Otto begeistert. »Es macht einfach Spaß, mit dem ADX5D zu arbeiten.« Auch Kai Bastian, der als Support-Koordinator intensiver in die Planung und Verwaltung des Technik-Portfolios eingebunden ist, sieht ähnliche Vorteile: »Der ADX5D erweitert unsere Spielarten und hat uns lange gefehlt.«