5G Campusnetz im TIP Innovationspark Nordheide eröffnet

Media Broadcast hat im TIP Innovationspark in Buchholz in der Nordheide eines der größten und flexibelsten 5G Campusnetze in einem deutschen Gewerbepark in Betrieb genommen.

Im Auftrag der WLH Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH hat Media Broadcast das 5G Netz in dem etwa 25 Hektar großen Gewerbepark geplant und errichtet. Im TIP Innovationspark kommen Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit Unternehmen zusammen, um an innovativen Entwicklungsprojekten zu arbeiten. Die Eröffnung des 5G Campusnetzes wurde von der WLH und Media Broadcast gemeinsam im Rahmen einer Eröffnungsfeier begleitet.

Der TIP Innovationspark wurde von der WLH Wirtschaftsförderung als Projektträger und Innovationstreiber entwickelt, um die Wirtschaftskraft der Region zu stärken. In Kooperation mit Media Broadcast ist auf der Fläche südlich von Hamburg ein 5G Reallabor für Forschung und Entwicklung entstanden. Dem 5G Campusnetz als Teil der modernen Infrastruktur kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, denn es eröffnet Unternehmen und Forschungspartnern ein breites Spektrum verschiedener Anwendungen, welche langfristig entwickelt und getestet werden können. Der TIP Innovationspark gehört zu den ersten Gewerbegebieten in Deutschland, die ein privates 5G Campusnetz vorweisen können.

Zur Eröffnung umfasst das 5G Campusnetz den gesamten Außenbereich des Areals sowie den Luftraum des Parks durch insgesamt zehn Außenantennen. Als Träger der Außenantennen – der sogenannten Outdoor Units – dienen die Straßenlaternen im TIP. Die Erweiterung auf bis zu 129 Outdoor Units ist möglich. Grundlage dafür ist eine leistungsfähige Infrastruktur, die bereits auf den zukünftigen Bedarf und die Weiterentwicklung des Mobilfunkstandards ausgerichtet ist. Allein für das 5G Campusnetz wurden 40 Kilometer Glasfaserkabel mit 1200 einzelnen Fasern verlegt.

Im TIP Innovationspark der WLH Wirtschaftsförderung werden bereits erste Forschungsprojekte durchgeführt und Anwendungen getestet. So diente das 5G Campusnetz auf dem Areal schon zur Demonstration eines Live Use Cases von Media Broadcast und der WLH. Das Team simulierte in einem realistischen Live-Case mit Unterstützung von Polizei und Feuerwehr einen Rettungseinsatz. Bei der Übung kam auch eine Kamera-Drohne zum Einsatz, die über das 5G Campusnetz vom Messestand in Hannover aus – und damit aus mehr als 100 km Entfernung – sicher und latenzfrei gesteuert wurde. Während der Übung übertrug die Kamera-Drohne live und detailgenau Luftbilder vom aktuellen Unfallgeschehen, die die Rettungskräfte dabei unterstützten, sich einen besseren Überblick über die Lage zu verschaffen. Weitere Anwendungsbereiche sind beispielsweise autonomes Fahren, Robotik, Virtual und Augmented Reality oder Industrie 4.0.

»Im TIP entsteht ein Innovationsökosystem, das Unternehmens- und Industriepartner, Forschungseinrichtungen und Innovationstreiber zusammenbringt. Ein wesentlicher Baustein für den Wissens- und Technologietransfer vor Ort ist eine leistungsstarke Technologie-Infrastruktur und die Unterstützung durch Kooperationspartner wie Media Broadcast mit ihrer Expertise«, sagt Dr. Timo Maurer, Innovationsmanager der WLH Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg.

»Das Potenzial von 5G Campusnetzen für innovative Anwendungsfälle ist beträchtlich. Deshalb freuen wir uns, dass wir zukunftsfähige Forschungs- und Entwicklungsideen der Unternehmen und Forschungspartner im TIP Innovationspark mit unserem 5G Netz unterstützen und fördern können«, sagt Francie Petrick, Geschäftsführerin der Media Broadcast GmbH.