Maier Bros. eröffnet Standort in Weimar

Ansprechpartner am neuen Standort in Weimar ist Jan-Peter Frodermann.

Der Filmgeräteverleih ist bereits im Frühjahr innerhalb Thüringens von Erfurt nach Weimar umgezogen und präsentiert sich seit April mit einem umfangreichen Filmtechnik Portfolio vor Ort. Damit ist Maier Bros. nun in Köln, Berlin, Leipzig, Weimar und Meran vertreten.

»In Erfurt platzten wir aus allen Nähten, und die Ladesituation war nicht wirklich praktikabel« so Geschäftsführer Niels Maier. »In Weimar haben wir auf dem Coca-Cola-Gelände einen perfekten neuen Standort gefunden. Dort werden wir mit drei großen Toren und großer Logistikfläche verwöhnt. Nun können wir auch in Thüringen sehr große Produktionen in gewohnter MB-Qualität bedienen.«

Seit 1989 ist die Maier Bros. ein Full Service Rental mit Schwerpunkten auf Licht- & Kamerabühnen Equipment für qualitativ hochwertige Kinofilm-, TV- & Werbefilm Produktionen. Stromerzeuger, Funk und viele Spezialentwicklungen, die den Arbeitsablauf am Set optimieren, runden das Angebot ab. Schon lange engagiert sich die Maier Bros. für nachhaltige Filmtechnik und Stromversorgung sowie im Bereich Nachwuchsförderung.