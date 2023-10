Astera hat neuen Group-CEO

Carl-Johan Sköld ist neuer Group-CEO des deutschen Beleuchtungsunternehmens Astera.

Carl-Johan Sköld ist bereits seit einiger Zeit als Berater für Astera tätig, nun steigt er als Group-CEO in die Unternehmensleitung ein. Er sei perfekt positioniert, um Astera in einer Phase des strategischen Wachstums zu beraten und zu führen, erläutert das Unternehmen. Sköld bringt demnach einen umfangreichen Hintergrund in der Unternehmensberatung, in der M&A-Beratung und in der strategischen Entwicklung mit, mit einem besonderen Fokus auf den ostasiatischen Markt.

Nach seinem Master in Wirtschaft und Philosophie an der London School of Economics hat Sköld mehr als ein Jahrzehnt im Bereich der Geschäftsentwicklung verbracht. Zunächst war er als Projektmanager für die Handelskammer der Europäischen Union in China tätig, wo er branchenweite Initiativen in den Bereichen Banken, Wertpapiere, Versicherungen und Metalle betreute. Nach seiner Rückkehr in sein Heimatland Schweden war er eine Zeit lang als Berater tätig und konzentrierte sich auf die Entwicklung und Umsetzung von Strategien für Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation, Banken, öffentliche Verwaltung und Unternehmensdienstleistungen.

Seit 2012 ist er Gründungspartner von Stenvall Skoeld & Company — einer strategischen Beratungsfirma mit Schwerpunkt auf Fusionen, Übernahmen und strategischen Partnerschaften, die sich auf Transaktionen im mittleren Marktsegment mit Beteiligung Asiens spezialisiert hat. Skölds außergewöhnliche analytische Fähigkeiten werden bei Astera zum Tragen kommen und eine umfassende Bewertung der bestehenden Abläufe ermöglichen, vom Produktdesign über die Fertigung, interne Prozesse und die Sammlung von Informationen, Buchhaltung, Berichterstattung und Finanzen bis hin zur globalen Strategie, erläutert Astera.

Insbesondere Skölds Fähigkeit, den Spagat zwischen Europa und Ostasien zu meistern und seine umfassenden Kenntnisse beider geografischer Märkte zu nutzen, werde ein entscheidender Vorteil für Astera sein, deren Aktivitäten sich sowohl auf Deutschland als auch auf China erstrecken, wobei die Vorteile der deutschen Technik und des Produktdesigns genutzt und mit der chinesischen Fertigungseffizienz kombiniert werden, um marktführende Innovationen zu liefern. In Zusammenarbeit mit den Management-Teams in beiden Ländern wird Skölds Fokus darauf liegen, einen Kurs für Asteras zukünftige Marktposition zu entwerfen, ehrgeizige langfristige Strategien und Ziele festzulegen und gleichzeitig Asteras aktuelle Position zu stärken.

Im Hinblick auf seine neue Aufgabe sagt Sköld: »Der Schlüssel zur Entwicklung einer effektiven Strategie liegt darin, mit den aktuellen Stärken des Unternehmens zu beginnen, und Astera hat viele davon. Ihr Innovationsansatz — basierend auf durchdachtem Design, das auf die spezifischen Bedürfnisse von Beleuchtungsfachleuten zugeschnitten ist — ist das, was Astera auf dem Markt auszeichnet und uns eine starke Position verschafft, von der aus wir weiter wachsen können. Die Anerkennung, die Astera von einigen der wichtigsten Namen im Bereich der Film- und TV-Beleuchtung erhält, macht deutlich, dass ihr Ruf wohlverdient ist, und ich bin sowohl dankbar als auch aufgeregt, gemeinsam mit ihnen einen neuen Weg einzuschlagen.«

Sebastian Bückle, Sales & Marketing Director bei Astera, begrüßte den neuen Group CEO an Bord: »Wir wissen, dass Carl-Johan sehr gut zu Astera passt, da er bereits in seiner vorherigen Rolle als Berater eine enge Arbeitsbeziehung mit dem Team aufgebaut hat und wir von seinem Einblick, seinem Wissen, seiner Tatkraft und seiner Vision profitieren werden. Es ist ein Privileg, ihn im Team zu haben, und wir möchten ihn herzlich willkommen heißen.«