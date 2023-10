Adobe MAX Sneaks

Insgesamt elf Innovationen wurden in Adobes jährlicher »Sneaks«-Session vorgestellt. Sie gewähren erste Einblicke in Prototyp-Ideen und -Technologien – und können Teil der Adobe-Produkte werden.

Mit Adobe Firefly, Adobes Familie kreativer generativer KI-Modelle, die jetzt kommerziell verfügbar ist, erweitert sich die Bandbreite neuer Anwendungen über die Bilderzeugung hinaus. Diese Sneaks zeigen anschaulich, wie generative KI unter anderem auch im Videobereich unfassbare Dinge tun kann.

Video & Audio

Project Fast Fill bringt die Leistung der generativen KI von Firefly zum ersten Mal in den Videobereich. Project Fast Fill nutzt die Generative Fill-Technologie, die bereits in Photoshop eingesetzt wird, um das Hinzufügen, Entfernen oder Erweitern von Bildinhalten mit einfachen Firefly-gesteuerten Prompts zu erleichtern. Project Fast Fill gibt einen ersten Einblick in die Möglichkeiten, die generative KI in Adobe-Videobearbeitungswerkzeugen, wie Premiere Pro und After Effects, bieten könnte.

   





Project Dub Dub Dub automatisiert den Prozess der Video-Synchronisation und macht einen bislang arbeits- und kostenintensiven Prozess zum Kinderspiel. Dank der KI-Funktionen von Project Dub Dub Dub kann eine Aufnahme oder eine Audiospur eines Videos automatisch in alle unterstützte Sprachen übersetzt werden, wobei die Stimme des/der Originalsprecher_in erhalten bleibt, zeitlich an den Originaldialog angepasst wird und zur Veröffentlichung bereitsteht.

  





Mit Project Scene Change können Video-Editor_innen ein Motiv und eine Szene aus zwei separaten Videos, die in unterschiedlichen Kamerapositionen aufgenommen wurden, zu einer Szene mit synchronisierter Kamerabewegung zusammenfügen.

Project Res Up ist ein Tool, mit dem sich Videos mithilfe einer innovativen diffusionsbasierten Upsampling-Technologie problemlos von niedriger in hohe Auflösung konvertieren lassen.

Foto

Project Stardust ist ein neuer, leistungsstarker, objektorientierter Editor, der es ermöglicht, Objekte per Klick zu verschieben oder zu entfernen. Mit Project Stardust lassen sich komplexe Elemente in jedem Bild einfach auswählen, bearbeiten und löschen – etwa Personen. Auch die Farbe deren Kleidung lässt sich ändern. Jedes Bild wird wie eine Datei mit Ebenen behandelt.

Project See Through ist ein KI-gestütztes Tool, mit dem sich Spiegelungen auf Fotos ganz einfach entfernen lassen.

Glasreflexionen sind ein Störfaktor auf Fotos, den jeder kennt. Sie verdecken das Motiv des Bildes und machen es oft unbrauchbar. Obwohl es schwierig, wenn nicht sogar unmöglich ist, Spiegelungen mit bestehender Software zu entfernen, vereinfacht See Through den Prozess drastisch.

3D & Design

Project Poseable stellt einen Durchbruch hinsichtlich KI-basierten Bildgenerierungsmodellen dar, die es dem/der Bildgenerator_in leicht machen, nahtlos mit großen 3D-Objekten zu interagieren, einschließlich der Posen von Fotos echter Menschen. Der Prototyp ist in Project Poseable integriert, das aus einer Texteingabe ein 3D-Rendering erstellen, Tiefe und Perspektive berücksichtigen und das Objekt neu ausrichten kann. Während die Erstellung von 3D-Szenen mit herkömmlichen Skelettsystemen technisch komplex und zeitaufwändig ist, bietet Project Poseable eine unkomplizierte Alternative, die es jedem ermöglicht, seinen kreativen Horizont zu erweitern.

Mit Project Neo können Kreative 3D-Formen in ihre 2D-Designs einbinden, ohne technische Kenntnisse über 3D-Erstellungstools zu benötigen. Heutzutage sind Ersteller_innen von 2D-Designs, wie Infografiken, Postern oder Logos, oft in ihrer Fähigkeit eingeschränkt, 3D-Elemente einzubinden, da die Komplexität dieser Arbeitsabläufe jahrelange Erfahrung erfordern kann. Mit Project Neo können Kreative ein vereinfachtes 3D-Design mit 2D-Tools und -Methoden umsetzen.

Project Primrose lässt die Grenzen zwischen Technologie und Mode verschwimmen, indem es das Potenzial flexibler Textil-Displays demonstriert und Kleidung in kreative Leinwände verwandelt. Das so entstehende interaktive Kleidungsstück bietet unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten und zeigt Inhalte an, die mit Adobe Firefly, After Effects, Stock und Illustrator erstellt wurden.

Project Glyph Ease macht individuelle Schriftzüge zugänglicher, indem es den mühsamen Entwurfsprozess von Glyphen – den spezifischen Design- und Formelementen jedes Buchstaben – vereinfacht. Ausgehend von einer handgezeichneten Buchstabenform generiert Project Glyph Ease mithilfe von KI automatisch einen ganzen Satz von Glyphen, die dem eingegebenen Schriftstil entsprechen. Die generierten Glyphen lassen sich dann in Illustrator leicht bearbeiten.

Project Draw & Delight bietet eine Reihe von generativen KI-Werkzeugen, die jeden auf dem Weg zur finalen Kreation unterstützen – von der Umsetzung anfänglicher Ideen, die oft als grobe Kritzeleien oder Skizzen dargestellt werden, in ausgearbeitete und detaillierte Entwürfe bis hin zum Experimentieren mit Farbpaletten, Stilvariationen und verschiedenen Hintergründen.