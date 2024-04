Adobe MAX in London

Adobe präsentiert die Zukunft von Kreativität und KI auf der MAX London.

Adobe bringt die weltweit größte Kreativkonferenz, die Adobe MAX, mit einem ersten Halt in London auf eine Reise rund um den Globus, um wichtige Produktveröffentlichungen vorzustellen und mit der kreativen Community in Kontakt zu treten. Heute präsentiert Adobe die Zukunft von Kreativität und KI durch revolutionäre KI-Innovationen und -Funktionen, welche Adobes Leitsatz »Creativity for all« erweitern sollen.

Auf der MAX London kündigte Adobe das neue Photoshop (Beta) an, das mit der Weiterentwicklung von Generative Füllung und Referenzbild allen Photoshop-Nutzer_innen noch mehr Leistung und neue Möglichkeiten der kreativen Kontrolle bietet. Die Integration von Generate Image verkürzt den Weg von der »blank page« bis zum Endergebnis.

Mit dem Firefly Image 3 Foundation Model (Beta) stellt Adobe die nächste große Version seiner Familie kreativer generativer KI-Modelle vor, die den Stand der Technik bei der KI-Bilderzeugung vorantreibt und allen Anwender_innen ein neues Maß an kreativer Entfaltung und Kontrolle bieten soll. Seit der Markteinführung im März 2023 wurden mehr als 7 Milliarden Bilder mit Adobe Firefly erstellt, und die generative KI sorgt für ein signifikantes Wachstum in Photoshop und Express. Die neue Firefly Image 3 Foundation Model-Architektur ist die Grundlage für die wachsende Anzahl an generativen Funktionen in Photoshop (Beta).

Adobe bringt Firefly weiterhin direkt in Creative Cloud-Workflows ein: Text zu Bild ist jetzt auch in InDesign verfügbar und es gibt neue Funktionen für Creative Cloud Enterprise 4, darunter Style Kits.

Adobe demonstrierte außerdem, wie Adobe Express mobile Workflows in den Bereichen Content-Erstellung und Marketing verändern wird, indem es die generative KI von Firefly vom Desktop auf Mobilgeräte bringt. Millionen von Anwender_innen auf der ganzen Welt nutzen Express, um mehr Inhalte als je zuvor zu erstellen – allein im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Kreationen mehr als verdoppelt. Die Express-App bietet allen die Möglichkeit, Inhalte in höchster Qualität zu erstellen – ganz bequem vom Handy aus.

»Adobes stetiger Strom an generativen KI-Innovationen weckt die Nachfrage in der gesamten kreativen Community – von Studierenden über Kreativprofis bis hin zu Fortune-500-Unternehmen«, sagt David Wadhwani, President, Digital Media Business bei Adobe. »Mit der neuesten Version von Photoshop, dem neuen Firefly Image 3 Modell und der kürzlich erfolgten Einführung der mobilen Apps von Express bringen wir die KI-Power zu Kreativen, wann und wo immer sie gebraucht wird.«

Adobe MAX London: Neuerungen in der gesamten Creative Cloud

Photoshop: Photoshop verfügt jetzt über eine erweiterte Generative Füllung mit der Funktion Referenzbild, die allen Photoshop-Nutzer_innen eine bessere Kontrolle und mehr Leistung bietet. Neue Funktionen wie Generate Image verkürzen den Weg von der »blank page« bis zum Endergebnis, so dass Nutzer_innen jeden Niveaus die Werkzeuge zur Hand haben, die sie brauchen. Diese Innovationen basieren auf dem Adobe Firefly Image 3 Foundation Model.

Firefly: Das Firefly Image 3 Foundation Model bringt massive Fortschritte in Bezug auf Qualität und Kontrolle des Firefly Foundation Image Models. Dazu gehören qualitativ hochwertigere Bildgenerierungen, ein besseres Verständnis von Prompts, neue Detail- und Vielfaltsebenen sowie signifikante Optimierungen, die einen schnellen kreativen Prozess und eine schnelle Ideenfindung ermöglichen. Adobes neuestes Firefly-Modell bietet eine noch nie dagewesene fotorealistische Qualität mit besserer Beleuchtung, Positionierung und Detailgenauigkeit sowie einer verbesserten Textdarstellung. Mit jedem neuen Basismodell gibt Adobe die Technologie als Beta für die Kreativ-Community frei, um Feedback einzuholen und den Output zu verbessern.

Express: Die brandneuen Adobe Express-Apps sind jetzt für alle Nutzer_innen im Web und auf Mobilgeräten verfügbar und bringen die Funktionen der generativen KI von Adobe Firefly direkt in die Hände von Millionen von Content-Creator_innen, wo immer sie auch sind. Mit Funktionen wie Text zu Bild, Texteffekten, Generative Füllung und Text zu Vorlage können Kreative im Handumdrehen beeindruckende Bilder und Designs erstellen, Personen oder Objekte einfügen, entfernen oder ersetzen und aufmerksamkeitsstarke Überschriften erstellen – und das alles mit einem einfachen Prompt.

InDesign: Adobe integriert Firefly weiterhin direkt in die täglichen Workflows von Kreativen. Ab heute ist das Firefly Image 3 Foundation Model auch in InDesign mit Text zu Bild (Beta) verfügbar und eröffnet eine neue Ära professionellen Designs. Text zu Bild beschleunigt die alltäglichen Workflows für Print- und Digital-Publishing sowie die Ideenfindung und -erstellung, so dass InDesign-Anwender_innen in Sekundenschnelle beeindruckende Inhalte erstellen können.

Firefly Services für Unternehmen: Adobe hat kürzlich Adobe Firefly Services und Custom Models eingeführt, um die Art und Weise, wie Unternehmen personalisierte Inhalte in großem Umfang erstellen und produzieren, grundlegend zu verändern. Darüber hinaus können Unternehmen jetzt die Leistung von Firefly Image Model 3 in der neuesten Version von Adobes Creative Cloud für Unternehmen nutzen. Zu den neuen Funktionen gehören Object Composites, mit denen Kreativteams Produkte und Objekte in Sekundenschnelle nahtlos zu hochwertigen generativen Szenen zusammenfügen können, sowie Style Kits, mit denen Teams Vorlagen für Firefly-Prompts, Referenz-Assets, gemeinsame Bibliotheken und mehr erstellen können, um konsistente generative KI-Inhalte im gesamten Unternehmen zu skalieren.

Innovative Lösungen für alle Bereiche

In der vergangenen Woche hat Adobe eine Vorschau auf generative KI-Innovationen in Adobe Premiere Pro gegeben, die die Workflows bei der Videoerstellung und -produktion neu definieren und neue kreative Möglichkeiten bieten, die professionelle Cutter_innen benötigen, um mit dem hohen Tempo der Videoproduktion Schritt zu halten. Mehr dazu in dieser Meldung.

Adobe hat außerdem KI Assistent für Reader und Acrobat veröffentlicht, der digitale Erlebnisse mit generativer KI für die Verarbeitung und Erstellung transformiert und den Informationsgehalt aus den rund 3 Billionen PDFs auf der Welt in Mehrwert umwandelt. Der tief in die Arbeitsabläufe von Reader und Acrobat integrierte KI Assistent verwandelt lange Dokumente und unübersichtliche Informationen in leicht verständliche, umsetzbare Inhalte – er erstellt Zusammenfassungen, beantwortet Fragen und formatiert Informationen für die Distribution.

Zudem hat Adobe die nächste Generation von Frame.io vorgestellt, eine flexible, schnelle und intuitive Plattform für kreative Zusammenarbeit, die Arbeitsabläufe bei der Erstellung und Produktion von Inhalten optimiert und vereinfacht. Frame.io V4 wurde entwickelt, um die komplexen Anforderungen von Kreativteams zu erfüllen, die personalisierte Inhalte in großem Umfang bereitstellen, indem sie Feedback zentralisieren, Korrekturschleifen reduzieren und die Bereitstellung von Assets beschleunigen. Mehr dazu in dieser Meldung.

Adobe MAX

Auch in Deutschland wird es in diesem Jahr eine Adobe MAX geben. Am 06. Juni 2024 können sich Expert_innen und Kreative auf der MAX Berlin versammeln, vernetzen und über Branchen News austauschen. Das Original – die Adobe MAX (US) wird in diesem Jahr vom 14. bis 16. Oktober in Miami stattfinden. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung für die MAX finden Sie unter max.adobe.com.