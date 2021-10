Adobe MAX: 3 Tage volles Programm

Neue Technologien verändern die Art und Weise, wie Menschen kreativ arbeiten. Das ist ein Grundthema der Adobe MAX 2021.

Die Adobe MAX ist sozusagen die Hausmesse von Adobe — aber virtuell und weltumspannend. Und natürlich will das Unternehmen damit zeigen, was heute und in Zukunft möglich wird.

Zwei Themen setzt Adobe dabei ins Zentrum: Kreativität werde für jedes Unternehmen, ob groß oder klein, immer wichtiger, aber man müsse heute auch effizienter zusammenarbeiten und mehr Möglichkeiten schaffen. Besonders betont und erläutert Adobe: »Kreativteams in jedem Unternehmen suchen nach einfacheren Wegen, um zusammenzuarbeiten und eine breitere Palette von Interessengruppen einzubeziehen. Kreative aller Art suchen nach neuen und effizienteren Wegen, um ihre Visionen auf immer mehr Formaten und Oberflächen in die Realität umzusetzen. Und in unserem Arbeits- und Lebensalltag versuchen wir alle, uns kreativ auszudrücken, um uns abzuheben und unsere Karriere voranzutreiben, findet Adobe. Kreativität war noch nie so wichtig wie heute.«

Als Reaktion auf diese Veränderungen will Adobe bei der diesjährigen Adobe MAX deshalb zahlreiche neue Funktionen und Innovationen in der Creative Cloud präsentieren. Sie sollen Kreativen helfen, effektiver zusammenzuarbeiten, effizienter zu arbeiten und neue Wege und Medien zu erkunden, um von ihrer kreativen Arbeit zu profitieren.

Photoshop und Illustrator, erweitert auf das Web

Photoshop und Illustrator werden auf das Web ausgeweitet, sodass es möglich wird, von überall auf die eigenen Projekte zuzugreifen. Mit nur einer URL kann man Externe einladen, Photoshop- oder Illustrator-Datei ansehen und kommentieren. Das soll auch dann funktionieren, wenn die Reviewer kein Creative-Cloud-Abonnement haben.

Creative Cloud Spaces und Canvas

In Zeiten, in denen Kreativteams auf der ganzen Welt verteilt sind und mehrere Personen gleichzeitig an denselben Assets arbeiten, brauchen Kreativteams eine bessere Möglichkeit zur Zusammenarbeit und Abstimmung. Mit Creative Cloud Spaces und Canvas will Adobe diesen Bedarf decken.

Spaces sind gemeinsam genutzte Bereiche, in denen alle Teammitglieder auf Dateien, Bibliotheken und Links zugreifen und diese organisieren können. Ein Canvas ist eine neue Möglichkeit, die gesamte kreative Arbeit innerhalb eines Projekts anzuzeigen und zu visualisieren.

Creative Cloud Spaces und Canvas werden mit einer Beta-Phase eingeführt und im nächsten Jahr in größerem Umfang veröffentlicht.

Frame.io und Zusammenarbeit

Die cloud-native Plattform von Frame.io ist eine bequeme und auch sichere Möglichkeit, um Feedback von allen Beteiligten einer Videoproduktion einzuholen — vom Regisseur über den Script Supervisor bis hin zu allen Personen, die das endgültige Projekt genehmigen müssen. Die Kombination der Plattform von Frame.io mit Creative Cloud eröffnet neue Wege für Innovationen im Videobereich, betont Adobe. Sie sollen sowohl innerhalb der Adobe-Produkte als auch in anderen Videobearbeitungswerkzeugen außerhalb von Adobe zur Verfügung stehen.

Noch leistungsfähiger: Photoshop

Adobe hat das Maskieren in Photoshop erneut vereinfacht. Einfach den Mauszeiger über ein Objekt bewegen, und die automatische Maskierung mit dem Mauszeiger (unterstützt durch die künstliche Intelligenz von Adobe Sensei) blendet dieses Objekt automatisch aus. Mit der Funktion »Alle Objekte maskieren« werden automatisch alle Objekte in einem Bild herausgefiltert.

Video: Mehr Geschwindigkeit und Leistung

Um die Zeit, die man mit dem Rendern eines Videos verbringt, drastisch zu verkürzen, hat Adobe in After Effects offiziell das Multi-Frame-Rendering eingeführt, das die Leistung um das Vierfache steigert. Mit der automatischen Speech-to-Text-Funktion in Premiere Pro hat Adobe zudem die Zeit für die Untertitelung eines Videos verkürzt.

Auch Character Animator entwickelt Adobe stetig weiter. Ein besonders Feature ist hier Body Tracker. Zum Ausprobieren einfach Webcam einschalten, anfangen sich zu bewegen, und die animierte Marionette wird in Character Animator folgen.

Lightroom

Manchmal ist ein Foto gut gelungen — bis auf einen kleinen Teil. Adobe hat nun die Werkzeuge für selektive Anpassungen in Lightroom komplett überarbeitet, sodass es einfach ist, eine präzise Auswahl zu treffen und bestimmte Korrekturen nur auf einen Teil eines Bildes anzuwenden.

Content Authenticity Initiative

Vor zwei Jahren rief Adobe die Content Authenticity Initiative (CAI) ins Leben, um visuelle Fehlinformationen zu bekämpfen. Jetzt ergänzt dies Adobe mit der Möglichkeit, Content Credentials in Anwendungen wie Photoshop anzuhängen.

Diese sicheren Berechtigungsnachweise enthalten Informationen darüber, wer ein Bild erstellt hat und wann und wo ein Foto aufgenommen wurde. NFTs (non-fungible tokens) sind ebenfalls eine Möglichkeit für Urheber, einen ganz neuen Markt für ihre Arbeit zu erschließen. Content Credentials können verhindern, dass digitale Werke gestohlen und auf dem NFT-Markt verkauft werden. Adobe hat sich mit den NFT-Marktplätzen KnownOrigin, OpenSea, Rarible und SuperRare zusammengeschlossen, um Content Credentials anzuzeigen.

Weitere interessante Veranstaltungen

Adobe MAX findet bis zum 28. Oktober 2021 statt (Registrierung hier). Es gibt Hunderte von Veranstaltungen, in denen Interessierte neue Fähigkeiten erlernen und sich von ihren Lieblingskreativen inspirieren lassen können. In der Speaker-Liste finden sich die oscar-prämierte Regisseurin Chloe Zhao, die Schauspieler Tilda Swinton und Henry Golding sowie Kreative wie Casey Neistat und Wendy MacNaughton.

Adobe will während der Veranstaltung viele interessante Neuheiten vorstellen, und die diesjährige MAX sei auch der erste Schritt auf dem Weg, Creative Cloud ins Web zu bringen und noch mehr kollaborative Kreativität zu ermöglichen.