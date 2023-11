Leica mit Content Credentials

Leica stellt die weltweit erste Kamera mit integrierter Content-Credentials-Funktion vor – für Authentizität ab dem Moment der Aufnahme.

Leica bringt mit der neuen M11-P die weltweit erste Kamera mit eingebauten Content Credentials auf den Markt.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Content Authenticity Initiative (CAI) und die Zukunft des Fotojournalismus, betont Adobe: Fotojournalist_innen und Kreative erhalten damit eine neue Möglichkeit, Fehlinformationen zu bekämpfen und ihrer Arbeit gegenüber Konsument_innen Authentizität zu verleihen, während sie gleichzeitig Pionierarbeit für die breite Einführung von Content Credentials leisten. Angesichts der Zunahme manipulierter Inhalte und Fehlinformationen war es noch nie so wichtig wie heute, ein zuverlässiges digitales Ökosystem zu schaffen, so Adobe.

Die Markteinführung der Leica M11-P soll das Ziel der CAI weiter vorantreiben, Fotograf_innen auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, ihre Bilder direkt bei der Aufnahme mit Content Credentials zu versehen und so eine Authentizitätskette von der Kamera bis zur Cloud zu schaffen. Diese erlaubt es Fotograf_innen, ein gewisses Maß an Kontrolle über ihre Kunst, die Geschichte und den Kontext zu behalten.

Leica hat den globalen Standard der Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) in der M-11P Kamera implementiert, sodass jedes Bild mit geschützten Metadaten erfasst wird. Das bedeutet, dass Informationen wie Kameramarke und -modell sowie inhaltsspezifische Informationen, etwa wer das Bild wann und wie aufgenommen hat, gespeichert werden. Jedes aufgenommene Bild wird mit einer digitalen Signatur versehen und die Echtheit der Bilder kann unter https://contentcredentials.org/verify oder in der Leica Fotos App einfach überprüft werden.

Mit der Integration des CAI-Frameworks will Leica dazu beitragen, die allgegenwärtigen Probleme von Plagiaten und Fehlinformationen zu bekämpfen und das Vertrauen in digitale Inhalte und Quellen zu stärken. Mit dieser Integration, den jüngsten Ankündigungen auf der MAX und der breiten Verfügbarkeit kostenloser Open-Source-Tools werden Content Credentials weltweit immer häufiger eingesetzt, unter anderem von Fotojournalist_innen, Nachrichtenagenturen und Kreativprofis.

Adobe hat die Content Authenticity Initiative (CAI) im Jahr 2019 mitbegründet, um die Verbreitung von Fehlinformationen zu bekämpfen und eine korrekte Namensnennung zu gewährleisten, damit Urheber_innen die Anerkennung für ihre Arbeit zuteilwird. Heute ist die CAI ein Zusammenschluss von fast 2.000 Mitgliedern, darunter Leica Camera, AFP, Associated Press, BBC, Getty Images, Microsoft, Reuters, The Wall Street Journal und viele mehr. Sie alle arbeiten zusammen, um eine überprüfbare Ebene der Transparenz und des Vertrauens in Online-Inhalte zu schaffen – über sichere Metadaten, die sogenannten Content Credentials.

Angesichts der enormen Dynamik bei der Gewinnung neuer Mitglieder und der wachsenden Akzeptanz von Content Credentials durch führende Unternehmen aus verschiedenen Branchen stellt die CAI sicher, dass technologische Innovationen auf ethischen Grundlagen beruhen.

So funktionieren Content Credentials

Die Kette der Authentizität ist dann am glaubwürdigsten, wenn sie in dem Moment startet, in dem ein Medium erstellt wird. Die Möglichkeit, die Umstände der Herkunft eines Bildes zu überprüfen, ist die Grundlage dafür, ob man ihm vertrauen kann.

Mit Content Credentials können Fotojournalist_innen und Kreative die Urheberschaft für ihre Arbeit geltend machen und sicherstellen, dass ihre Identität unwiderruflich mit jedem ihrer Bilder verbunden ist.

Mit einem digitalen Gütesiegel Vertrauen in digitale Inhalte schaffen: Content Credentials sind das digitale Qualitätssiegel und der am häufigsten verwendete Industriestandard für Inhalte aller Art und die Grundlage für mehr Vertrauen und Transparenz im Internet.

Die Leica M11-P Kamera ist weltweit in allen Leica-Stores, im Leica-Online-Store und bei autorisierten Händler_innen erhältlich.