MCI verstärkt Vertriebsteam

Der Produktionsexperte Philipp Kern verstärkt das Vertriebsteam von MCI.

Seit dem 1. November 2023 verstärkt Philipp Kern den Vertrieb von MCI. Er soll das Wachstum in den Bereichen Corporate TV, Broadcast und ProAV vorantreiben und bringt hierfür sowohl jahrelange technische als auch redaktionelle Expertise aus der Produktionswelt mit. Produktions-Workflows kann Kern gezielt in die benötigte Technik übersetzen.

Seine Fernsehkarriere führte Philipp Kern über das Lokalfernsehen in Franken bis hin zum Nachrichtensender N24, den er 1999 mit aus der Taufe hob (Meldung). Nach dem Umzug von N24 nach Berlin (Meldung) und dem Rebranding zu Welt (Meldung) war Philipp Kern bei diversen Redesigns nicht nur für den bildgestalterischen Look der verschiedenen Senderformate, sondern auch für die Regiekonzepte der Nachrichtenformate für die ProSieben-Gruppe verantwortlich.

Darüber hinaus koordinierte er bei verschiedensten Außenproduktionen die Live-Übertragung der internationalen Feeds. Als Ausbilder trainierte er Mediengestalter Bild und Ton in den Bereichen Kamera- und Lichttechnik sowie Bildgestaltung und prüfte diese viele Jahre für die IHK Berlin. Daneben ist Philipp Kern auch als Dozent tätig, unter anderem für die ARD/ZDF-Medienakademie.

»Wir haben mit Philipp einen absoluten Branchenkenner gewonnen, der unsere aktuellen, aber auch zukünftigen Kunden mit seinem Produktions-Knowhow beraten kann. Zusammen mit unserem Solutions Team, wird er so maßgeschneiderte und bedarfsgerechte Lösungen entwickeln«, so Tim Grevenitz, Director of Sales bei MCI.