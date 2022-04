Riedel verstärkt Präsenz in Nordamerika

Riedel baut die Kapazitäten in den Bereichen Support, Vertrieb und R&D auf dem amerikanischen Kontinent weiter aus.

Riedel baut auf seinem Wachstumskurs die Kapazitäten in den Bereichen Support, Vertrieb und R&D auf dem amerikanischen Kontinent weiter aus und setzt damit mehr denn je zuvor auf Kundennähe. Parallel zum Umzug des nordamerikanischen Hauptsitzes von Burbank in ein 1.300 m² großes Gebäude im Santa Clarita Valley wurde auch Riedels R&D-Präsenz mit einem neuen Büro in Montreal verstärkt, das über mehr als 1.900 m² und 120 Arbeitsplätze verfügt. Ergänzt wird dieser Schritt durch über 20 personelle Neuzugänge in den Bereichen Support, Vertrieb, Entwicklung und Marketing.

»In den vergangenen zwei Jahren haben wir uns verstärkt auf den Ausbau unserer Präsenz in Amerika konzentriert. Mit unserem neuen US-Hauptsitz und einem deutlich erweiterten Team dürfen sich unsere geschätzten Kunden und Partner jetzt auf einen noch besseren Service und Support freuen«, so Rik Hoerée, CEO Product Division bei Riedel »Überdies haben wir unser R&D-Team deutlich vergrößert und ein optimiertes Umfeld für Innovationen geschaffen. Dazu gehören ein ausgedehntes Innovation Lab, ein weitläufiger Produktionsbereich und Räume für kreative Zusammenarbeit. Damit sind wir bestens aufgestellt, um eine führende Position im amerikanischen Videomarkt zu erreichen.«

Zur weiteren Durchdringung des amerikanischen Marktes mit lokalisierten Marketingstrategien ist Sara Kudrle als Senior Marketing Manager, Americas, zu Riedel gestoßen. Als Sales Operations Manager unterstützt Kirsten Ballard die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens, während Richard Kraemer und Josh Yagjian regionale Vertriebsgebiete übernehmen. Damit die hohe Qualität von Riedels Service und Support Hand in Hand mit seinem starken Wachstum geht, wurde David Perkins zum Manager of Service and Support für Riedel Americas ernannt, sowie die Service-Abteilung mit Maer Infante und Anees Bhaiyat weiter verstärkt.

Um die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten weiter voranzutreiben, hat Riedel Sébastien Roberge zum Head of R&D Montreal ernannt. Sébastien bringt mehr als 10 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen bei Grass Valley und Miranda Technologies mit. Zugleich erhält Riedel Montreal Zuwachs von über einem Dutzend neuer Hard- und Software-Ingenieure.