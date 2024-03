Lawo im neuen Ü-Wagen von Azam Media

Azam Media kooperiert mit Lawo und Broadcast Solutions im neuen Ü-Wagen.

Azam Media, einer der führenden ostafrikanischen Anbieter von Broadcast-Serviceleistungen per Uplink mit Sitz in Dar es Salaam, Tansania, erweitert seine Kapazitäten durch einen neuen, hochmodernen Ü-Wagen von Broadcast Solutions (siehe Meldung). Im Zentrum der hochmodernen Tonregie des Fahrzeugs steht das Lawo mc²36 All-in-One-Pult. Mit seiner integrierten A-UHD Core-Funktionalität bietet es 256 Processing-Kanäle in 48kHz und 96kHz sowie eine I/O-Kapazität von 864 Kanälen und unterstützt nativ ST2110, AES67, Ravenna und Ember+. Als eines der fortschrittlichsten IP-basierten Audiomischpulte bietet das Lawo mc²36 eine herausragende Audio-Funktionalität und gewährleistet eine unverfälschte Klangqualität.

Der Ü-Wagen ist mit einer Fülle von modernstem Equipment und Technologien ausgestattet, um die produktionstechnischen Abläufe zu unterstützen. Mit zwölf Sony-Kameras, zwei zusätzlichen Dreamchip-Minikameras und einem hochmodernen Ross Vision-Mixer kann das Produktionsteam von Azam Media das Geschehen aus jedem Winkel nahtlos einfangen. Die Integration von zwei EVS XT-Go Replay Servern sorgt mit schnellen und effizienten Replay-Möglichkeiten bei den Zuschauern für ein noch intensiveres Erlebnis.

Als übergeordnetes Steuerungssystem dient VSM (Virtual Studio Manager), die Steuerungs- und Workflow-Lösung für IP-basierte Broadcast-Infrastrukturen von Lawo. VSM bietet eine unübertroffene Vielseitigkeit und Automation und lässt sich nahtlos in ein breites Spektrum von Broadcast-Equipment integrieren. Damit erhält Azam Media die Flexibilität, seine Workflows an die Anforderungen für jedes Produktionsszenario anzupassen.

»VSM erlaubt uns, mit komplexen Workflows umzugehen; durch den umfangreichen Tie-Line-Einsatz können wir Ressourcen flexibel einsetzen, und mit der vollständigen Integration aller Geräte im Ü-Wagen ist VSM für uns das Nonplusultra. Nicht zuletzt geht es darum, beim Einrichten des Fahrzeugs vor Ort viel Zeit und damit Kosten zu sparen, was wiederum die Investition amortisiert«, bestätigt Raghvendra Tiwari, Abteilungsleiter Technik bei Azam Media.

Der Projektumfang geht über den Ü-Wagen hinaus und umfasst weitere Komponenten, die für den umfassenden Sendebetrieb von Azam Media unerlässlich sind. Dazu gehören ein Support Truck, drei 5-Kamera-Flightcase-Produktionskits, ein VAR-Van und zwei C-Band Flyaway Uplink-Systeme, die Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Sendeumgebungen gewährleisten.

Wladislaw Grabowski, Managing Director / COO bei Broadcast Solutions, fügt hinzu: »Wir haben zwar eine Reihe von ‚Standard‘-Designs für Außenübertragungsflotten, aber jedes Produktionsunternehmen ist anders. Sie benötigen spezifische Funktionen, um ihrem Markt gerecht zu werden; sie haben unterschiedliche Arbeitsabläufe; sie haben unterschiedliche Präferenzen in Bezug auf wichtige Geräte. Wir sind in der Lage, unser gesamtes Wissen und unsere Erfahrung einzubringen, die spezifischen Anforderungen schnell zu verstehen und schnell zu bauen und zu liefern. Dies war ein weiteres großartiges Projekt für uns: eine schnelle Abwicklung und ein zufriedener Kunde.«

Ralf Schimmel, Sales Director MEA und Afrika, kommentiert die Zusammenarbeit: »Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Azam Media und Broadcast Solutions, um eine hochmoderne Broadcasting-Lösung zu liefern, die einen neuen Standard für die Sportproduktion in Ostafrika setzt. Mit der Integration von hochmoderner Lawo-Technologie unterstreichen wir unser Engagement, Broadcastern die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie für Produktionen in bestmöglicher Qualität benötigen.«

»Da die Nachfrage nach hochwertigen Sportinhalten in der gesamten Region weiter steigt, ist es für uns unerlässlich, in modernste Broadcast-Infrastruktur zu investieren«, so Tiwari. »Die Partnerschaft mit Broadcast Solutions und Lawo hat es uns ermöglicht, einen erstklassigen Ü-Wagen zu bauen, der unsere Möglichkeiten der Übertragung von Sportevents auf ein neues Niveau hebt.«