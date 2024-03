Broadcast Solutions liefert moderne AÜ-Systeme an AzamTV.

Broadcast Solutions hat einen großen Übertragungswagen, Rüstwagen, Flyaway-Kits, VAR-Van und Satellitensysteme an Azam Media Ltd. in Tansania geliefert.

Die Ausrüstung ermöglicht es Azam, Weltklasse-Produktionen in ganz Afrika zu liefern.

Azam Media Ltd., bekannt als AzamTV, mit Sitz in Dar es Salaam, Tansania, bietet eine breite Programmpalette von Sport-, Info- und Unterhaltungsveranstaltungen in ganz Afrika.

Das gemeinsame Projekt von Broadcast Solutions und AzamTV umfasste den Bau eines 12-Kamera Übertragungswagens.

In den Trailer, der mit einem Ausschub ausgestattet ist, hat Broadcast Solutions einen Ross Produktionsmischer und Router, EVS XT-GO Replay-Systeme und ein Lawo mc236 Audio-Mischpult integriert, eines der modernsten auf dem afrikanischen Kontinent.

Der Vertrag umfasste auch 12 Sony HDC 3100 Kameras mit Canon Objektiven, zusammen mit 2 Dream Chip Mini-Kameras für POV-Anwendungen.

Ebenfalls im Rahmen desselben Vertrags geliefert wurden drei Flightcase-Produktionskits. Diese sind darauf ausgelegt, fünf Kameras zu unterstützen, und werden verwendet, um die Berichterstattung über lokale Fußballligen zu ermöglichen. Das clevere, kompakte Design von Broadcast Solutions beinhaltet in den Flight-Case-Kits auch Newtek 3Play Replay-Server, um sicherzustellen, dass die Berichterstattung so professionell und modern ist, wie es das heutige Publikum erwartet.

Um Verbindungen von und zu abgelegenen Standorten zu ermöglichen, sind drei C-Band Flyaway-Satelliten-Uplink Systeme Teil der Lieferung.

Zusätzlich hat Broadcast Solutions einen speziellen VAR-Van (Video Assistant Referee) konzipiert und gebaut, inklusive Zugang zu EVS-Servern. Der Var-Van erfüllt Fifa-Standards, um die wachsende Anzahl von zertifizierten VAR-Offiziellen in der Region zu unterstützen.

»Das starke Wachstum unseres Geschäfts, insbesondere im Bereich der Sportrechte, bedeutete, dass dies der richtige Zeitpunkt für diese große Investition war«, sagt Raghvendra Tiwari, Leiter der Technikabteilung bei Azam Media. »Wir haben uns mehrere Systemintegrationsunternehmen in Europa und Afrika angesehen, und Broadcast Solutions hat unsere Bedürfnisse verstanden und eine starke und für unsere Ansprüche passende Lösung vorgeschlagen. Sie haben einen guten Ruf in Afrika, nicht nur für die gelieferte Qualität, sondern auch für den fortlaufenden Support, und dies hat sich als eine ausgezeichnete Partnerschaft erwiesen.«

Wladislaw Grabowski, Geschäftsführer/COO bei Broadcast Solutions, fügt hinzu: »Obwohl wir eine Reihe von ‚Standard‘-Designs für Übertragungswagen haben, ist jede Produktionsfirma anders. Sie benötigen spezifische Funktionalitäten, um ihren Markt zu bedienen; sie haben unterschiedliche Arbeitsabläufe und unterschiedliche Vorlieben bei der maßgeblichen technischen Ausstattung. Wir können all unser Wissen und unsere Erfahrung nutzen, die spezifischen Anforderungen schnell verstehen und schnell bauen und liefern. Dies war wieder ein tolles Projekt für uns mit einer schnellen Umsetzung und einem zufriedenen Kunden.«

Der neue Übertragungswagen, der Support Truck, die Flight-Case-Produktionskits und der VAR-Van wurden in den Werkstätten von Broadcast Solutions in Bingen am Rhein gebaut, mit allen Systemintegrationen, Verkabelungen, Tests und Inbetriebnahmen, die im Headquarter vor dem Versand nach Tansania abgeschlossen wurden.