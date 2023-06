Media Mania setzt auf IP-Lösungen von Lawo

Media Mania hat seinen neuesten UHD-Ü-Wagen mit einem Lawo mc²56 MkIII Audioproduktionspult und Lawo-Stageboxen ausgerüstet.

Media Mania aus den Vereinigten Arabischen Emiraten arbeitet als Systemintegrator im Bereich Ü-Wagen und bietet Broadcast-Dienstleistungen an. Unlängst hat das Unternehmen seinen neuesten UHD-Ü-Wagen mit IP-Lösungen von Lawo ausgestattet: Neben einem Lawo mc²56 MkIII Audioproduktionspult kommen dort auch Lawo-Stageboxen zum Einsatz.

Mit dieser technischen Ausstattung baut Media Mania seine Position als Pionier in dieser Region aus und deckt ein breites Spektrum an Produktionsanforderungen ab.

Unter der Leitung von Gründer und CEO Roland Daou entwickelte sich Media Mania zu einem der wenigen Unternehmen in der MENA-Region und den Golfstaaten, das eigene Ü-Wagen entwickeln, bauen, installieren und betreiben kann. »Wir wollen den Broadcast- und Streaming-Sektor in der Golf- und MENA-Region sowohl für TV-Sender als auch Privatkunden bedienen«, so Daou.

Media Mania ist sich der zunehmenden Bedeutung der Region für die Ausrichtung hochkarätiger Sportereignisse und die Gewinnung renommierter Kunden bewusst und setzt proaktiv auf technologischen Fortschritt. Um für den bevorstehenden Übergang zu 4K-HDR-Standards in der Produktionswelt gerüstet zu sein, hat das Unternehmen einen 4K-HDR-Ü-Wagen und 4K-fähige Portable Production Units (PPU) entwickelt, die bereits im Einsatz sind. Daou betont: »Stabilität, Redundanz und Zuverlässigkeit sind bei der Ausstattung von Ü-Wagen die entscheidenden Faktoren. Dabei ist es wichtig, entsprechend renommierte Hersteller auszuwählen – und für die Audiokomponenten war Lawo eine offensichtliche und ideale Wahl.«

Waddah Thabit, Chief Technology Officer bei Media Mania, ist beeindruckt von den Workflows, die das Lawo mc²56 Audioproduktionspult bietet: »Das mc²56 verfügt über eine Vielzahl von fortschrittlichen Features, die sorgfältig entwickelt wurden, um die Effizienz des Workflows zu verbessern, die Produktivität zu steigern und eine ergonomische und intuitive Bedienung zu ermöglichen. Die Anwender können das Pult auch in stressigen Situationen sicher bedienen.«

Das Lawo mc²56 MkIII Pult bietet Toningenieuren die Möglichkeit der Zwei-Personen-Bedienung mit dezentraler Steuerung aller Parameter, einschließlich Bank- und Layer-Auswahl, EQ-Bedienung und Dynamiksteuerung. Darüber hinaus optimiert Touch-Bedienung die Bedienabläufe der Konsole für die VCA- und Bus-Zuweisung, die Auswahl von Meter Pickup/Mode und die N-1-Konfiguration.

Waddah weiter: »Weitere Beispiele für die fortschrittliche Funktionalität sind das ‚Button Glow‘-Feature für die Farbcodierung der Kanalzüge sowie die hinterleuchteten Drehgeber, die eine bessere Sichtbarkeit und Benutzerführung auch in schwach beleuchteten Umgebungen gewährleisten.«

Anwender loben auch das Monitoring und Metering des mc²56, das ein permanentes Metering der zentralen 16 Fader bietet. Die integrierten lokalen Ein- und Ausgänge sorgen für umfangreiche Anschlussmöglichkeiten. Um die Effizienz des Workflows weiter zu steigern, können Anwender auch Geräte von Drittanbietern direkt an die Konsole anschließen, beispielsweise für Monitoring, Metering, Kopfhörer oder Steuerungssignale. Darüber hinaus vereinfacht das integrierte Reveal Panel in der Overbridge beispielsweise die Kennung von Surround-Kanälen, die einem Fader in einer 5.1-Surround-Mischung zugewiesen sind.

Für optimierte Performance in IP-Videoproduktionsumgebungen werden Standards wie natives ST2110, AES67, Ravenna und Dante umfänglich unterstützt. Das LiveView-Feature ermöglicht Thumbnail-Previews von Videostreams direkt in den Fader-Label-Anzeigen.

Die Netzwerk-Performance erreichte durch Funktionen wie IP Easy für einfaches Netzwerk-Setup und DSCA Dynamic Surface to Core Allocation ein neues Niveau. Mit seinen Eigenschaften empfiehlt sich das Lawo mc²56 als erste Wahl in komplexen IP-basierten Produktionsinfrastrukturen.

Roland Daou betont die tiefgreifende Bedeutung dieser hochmodernen Technologie für die Ü-Wagen von Media Mania: »Mit unserer fortschrittlichen Technologie bedienen wir nicht nur den anspruchsvollen lokalen Markt, der erstklassige Qualität verlangt, sondern bieten auch Kunden auf der ganzen Welt vorbildliche Ergebnisse bei ihren Produktionen.« Die langjährige Treue von Media Mania zu Lawo – basierend auf ihrer Erfahrung mit mc²-Audiosystemen, AV-Geräten und dem Steuerungssystem VSM – und ihr Engagement für eine Weiterführung dieser engen Partnerschaft stehen für das gemeinsame Streben nach Spitzenleistungen.