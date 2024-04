KST Moschkau installiert Kairos bei RTL

RTL Deutschland hat im Rahmen des Projekts »IP-Signaltransfer und Processing« in die Kairos-IT/IP-Plattform von Panasonic investiert.

Im Rahmen der Neuausrichtung in Richtung ST2110 hat RTL Deutschland in den vergangenen Wochen konsequent an der Umsetzung des Projektes »IP-Signaltransfer und Processing« gearbeitet. Dies betrifft nicht nur die Signalführung über ST2110, sondern auch das direkte Echtzeit-Bild-Compositing in diesem Standard.

Diese Aufgabe übernimmt künftig die IT/IP-based Video-Processing Plattform Kairos von Panasonic Connect. Das Team von KST Moschkau hat bereits die ersten beiden Systeme des Typs AT-KC2000ES1 in Betrieb genommen und bereitet die Lieferung des nächsten Kairos gerade vor. RTL wird sie unter anderem für die Produktion der Formel 1 und der Euro 2024 einsetzen.

Axel Moschkau sagt: »Kairos ist nicht nur als reiner Bild-Prozessor spannend, sondern bietet sich darüber hinaus als Operating-Plattform für Automatisierungs-Aufgaben an. Speziell in der Kombination mit KST-CamBot.system spielt Kairos diese zusätzliche Stärke aus, ist darüber hinaus aber durchaus auch sehr flexibel direkt an Dritt-Systeme anbindbar.«