Richard Katz für EVS in der NALA-Region

EVS verpflichtete Richard Katz als Senior Vice President of Operations für Nord- und Lateinamerika (Region NALA).

Für den neuen Job stellt Richard Katz die strategische Aufgabe heraus, die Führungsrolle von EVS »von der Live-Produktionstechnologie auf das gesamte Broadcast-Ökosystem« auszuweiten. So will EVS in der NALA-Region ein nachhaltiges Wachstum erreichen. In diesem Sinne soll Richard Katz die Strukturen des regionalen Teams stärken, den Service auf Weltniveau heben und die Zusammenarbeit mit dem Verkaufsbereich optimieren.

Richard Katz bringt u.a. Kenntnisse über 2110-Netzwerke und ein tiefes Verständnis der Videoübertragungskette von der Produktion bis hin zu CDN und OTT mit. Erfahrungen sammelte er auch bei der Optimierung von Workflows, dem Erschließen von Potenzialen der internen Zusammenarbeit und strategischer Ressourcenzuweisung. Er sorgte zuletzt als Vice President of Technology and Engineering bei Pac-12 Networks für Hunderte reibungsloser Live-Übertragungen pro Jahr. Davor war er für IFIT, CSI Sports und NBC Universal tätig.

Chief Experience Officer Xavier Orri bestätigt: »Die NALA-Region ist ein strategisch wichtiger Wachstumsbereich für EVS.« Den Einstieg von Richard Katz kommentiert er: »Wir sind zuversichtlich, dass EVS unter seiner Führung das Wachstum weiter beschleunigen und seine Marktposition in Nord- und Lateinamerika ausbauen wird.«