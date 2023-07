LTN ernennt Martin Wacker zum Sales Director für die DACH-Region

Martin Wacker soll die Marktpräsenz von LTN erhöhen und den wachsenden Kundenstamm in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreuen.

LTN, Anbieter für transformative Medientechnologie und Videotransportlösungen, gibt die Ernennung von Martin Wacker zum neuen Sales Director für die DACH-Region bekannt.

Martin Wacker ist ein erfahrener Veteran der Medienbranche mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung, digitale Transformation, Betrieb, Werbung sowie Produktion und Vertrieb von Inhalten. Er hatte Führungspositionen bei verschiedenen namhaften deutschen Sendern, Produktionsfirmen und Anbietern digitaler Medientechnologie inne, darunter Adstream, Wildmoka und Backlight.

Martin Wacker soll daran arbeiten, die Marktpräsenz von LTN zu erhöhen, und den wachsenden Kundenstamm in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu betreuen. In seiner neuen Rolle soll Martin Wacker die kommerzielle Expansion von LTN in der DACH-Region leiten, den Kundenerfolg fördern, neue Beziehungen anbahnen und das Geschäftswachstum für eine Reihe von Medienkunden vorantreiben, darunter öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, Eigentümer von Inhalten und Sportrechteinhaber.

Martin Wacker kommentierte: »LTN ist ein Pionier der Branche, und ich freue mich sehr, Teil dieses dynamischen Teams zu sein. Mein unmittelbarer Fokus wird darauf liegen, die Markenbekanntheit zu erhöhen, unseren Kundenstamm zu vergrößern und LTN als De-facto-Standard im Markt zu etablieren. Da Medienunternehmen mit knappen Budgets und dem zunehmenden Bedarf an plattformübergreifender Content-Distribution zu kämpfen haben, kann das branchenführende, intelligente IP-Videotransportnetzwerk von LTN ihnen helfen, ihre Arbeitsabläufe effektiv zu optimieren und gleichzeitig die Reichweite und Monetarisierung zu maximieren.«

EVP, Chief Revenue Officer, Chris Myers, kommentierte: »Martin ist eine angesehene Persönlichkeit im Bereich der Medientechnologie. Seine große Erfahrung und seine einzigartigen Fähigkeiten werden für den Ausbau unserer Präsenz in der DACH-Region von unschätzbarem Wert sein.«