Runderneuert: SR-Audioregie in der Congresshalle Saarbrücken

Aus analog wurde digital: Lawo runderneuerte die Audioregie des Saarländischen Rundfunks in der Congresshalle Saarbrücken.

Die Lawo-Konsole mc²36 MkII und zwei Lawo AoIP-Stageboxen ersetzen die analogen Komponenten durch eine leistungsstarke und flexible Zentrale. Die A-UHD-Core Technologie bietet 256 Processing-Kanäle für 48 oder 96 kHz, so dass auch der Bedarf großer Orchesterproduktionen bedient werden kann. Das All-in-One-Mischpult unterstützt nativ ST2110, AES67, Ravenna und Ember+. Mit einer I/O-Kapazität von bis zu 864 Kanälen und seinen lokalen Anschlüssen bietet das mc²36 MkII eine breite Konnektivität. Die zwei zusätzlichen Lawo A-Stage64 AoIP Stageboxen unterstützen ST2110-30/31 und AES67 / Ravenna.

»Mit der neuen tontechnischen Anlage unserer Regie in der Congresshalle haben wir einen ersten Schritt in die IP-Welt unternommen, was uns erhebliche Freiheiten in der Produktion eröffnet«, hebt Ralf Schnellbach, Sachgebietsleiter der Produktionstechnik Hörfunk beim SR und Projektleiter der Installation hervor. Bei der Entscheidung habe der Sender vor allem auf die Flexibilität des Systems orientiert. »Die Kapazität lässt eine ganze Bandbreite an Konfigurationen für verschiedenste Produktionen zu, und die erweiterten Matrix- und Steuerungsoptionen sowie die Anbindung externer Panels machen bei dieser Installation eine externe Kommandoinfrastruktur obsolet«, so Schnellbach. Zudem könnten die Komponenten auch mobil genutzt werden.

Die 1967 erbaute Saarbrücker Congresshalle wurde für unterschiedliche Veranstaltungen bis hin zu großen Shows und Konzerten mit Übertragung in Radio und Fernsehen konzipiert. Die Audioausstattung mit aktueller Technik für den SR schließt den Umbau der Tonregie ab.