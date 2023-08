Lawo mit Home Apps bei der IBC

Lawo präsentiert auf der IBC 2023 in Amsterdam seine neuesten Innovationen, darunter die Lawo Home Apps.

Home Apps – Serverbasiertes Processing

Die mit Spannung erwarteten und auf der NAB angekündigten Lawo Home Apps stehen bei Lawo im Mittelpunkt der Präsentation auf der IBC 2023. Diese innovativen Anwendungen, darunter Home Multiviewer, Home UDX Converter, Home Stream Transcoder und Home Graphic Inserter, nutzen die Leistungsfähigkeit einer flexiblen Microservice-Architektur. Sie bieten außergewöhnliche Verarbeitungsmöglichkeiten bei minimaler Rechenleistung und geringem Energieverbrauch, so dass Kunden sich schnell an veränderte Anforderungen und Budgetbedingungen anpassen können. Die Lawo Home Apps unterstützen SMPTE ST2110, SRT, JPEG XS und NDI für zunehmend gemischte Technologieumgebungen und können leicht an neue Formatanforderungen angepasst werden, sobald diese relevant werden. Lawos Home Apps laufen nahtlos auf Standard-Servern vor Ort, in entfernten Rechenzentren oder in der öffentlichen Cloud und definieren eine neue Vielseitigkeit im Processing von Medieninhalten.

Edge Hyper-Density SDI/IP Konvertierungs- und Routing-Plattform

Lawo präsentiert eine Weiterentwicklung der Edge Hyper-Density SDI/IP Conversion and Routing Platform.

Durch lizenzierbare Optionen wie Proxy-Generierung und JPEG XS-Komprimierung adressiert Lawo Bandbreitenbeschränkungen, rationalisiert IP-Pipelines und optimiert Workflows. Lawo bietet JPEG XS-Encoding und -Decoding für High-Density-Komprimierung in Remote-Workflows und für andere Anwendungen mit knappem Bandbreitenangebot. Lawo betont, dass alle Standard- oder zusätzlichen SDI-Eingangsfunktionen (Audio Shuffling, Gearboxing und Frame Sync) erhalten bleiben.

mc²/A-UHD Core/Power Core Plattform

Lawos Engagement für Live-Produktionen zeigt sich auch im Software-Release V10.8 für die mc²/A-UHD Core/Power Core Plattform.

Mit Features wie flexiblem Bus-Routing, erweiterter AUX-Anzahl (bis zu 256 Busse), QSC Q-Sys Proxy-Integration in Home, Remote Show Control via OSC und vielem mehr setzt die Lawo-Plattform neue Maßstäbe für Live-Performance-Fähigkeiten. Die NMOS-Unterstützung für den mc² Gateserver erweitert zudem die Gerätekompatibilität und bietet eine nahtlose Integration in das Lawo-Ökosystem.

Radio-Broadcast mit Power Core

Mit den kommenden Power Core-Features will Lawo das Radio-Broadcasting revolutionieren. Mit seiner Integration als Proxy in Home 1.8, der Unterstützung von Madi Front-Ports und der dynamischen Erkennung von Dante- und/oder Madi SRC-Karten sorgt der Power Core für ein nahtloses Audioerlebnis. In Kombination mit den Releases V8 Radio und Gateway V2.1 unterstützt der Power Core erweiterte Audio-IO-Funktionen über Audio-IO-Extender, GPI/O-Integration und erweiterte Gateway-Konfigurationen.