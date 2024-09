Ab sofort 3 Jahre Teltec Garantie für jeden Neukauf

36 Monate sorgloser Equipmentschutz – das bessere Schutzprogramm von Teltec.

Unter dem Slogan »Better safe than sorry« startet Teltec ab sofort ein optimiertes Garantie- und Schutzprogramm für sein Produktportfolio. Es ist einfach und zielt darauf ab, Kunden eine Werterhaltung ihres Equipments zu gewährleisten.

Das neue Programm bietet einzigartige Leistungen und schenkt somit mehr Vertrauen in die Technik. Außerdem verleiht der langfristige Schutz wesentlich höhere Investitionssicherheit für anstehende Projekte und für einen möglichen späteren Weiterverkauf der Geräte.

Das neue Konzept umfasst zwei Tarife, die die bisherigen Versicherungsangebote ablösen. Es soll Teltec-Kunden den optimalen Schutz ihres hochwertigen Equipments über die Herstellergarantiezeit hinaus ermöglichen – ganz ohne versteckte Kosten oder Folgebedingungen.

Kostenfreie 36-Monate-Garantie für jeden Einkauf

Der bisherige, kostenlose 12 Monate Produktschutz wird durch die 36-Monate-Garantie abgelöst und bietet Kunden unter anderem unkomplizierte Absicherung bei inneren Betriebsschäden und Schäden durch Konstruktions-, Material- oder Herstellungsfehler.

»Viele Kameras, Monitore oder Rekorder haben von Herstellerseite nur ein oder maximal zwei Jahr Garantie – und das, obwohl sie als Werkzeuge wesentlich länger im Einsatz sind. Mit unserer 3-jährigen kostenfreien Garantie möchten wir unseren Kundinnen und Kunden größtmögliche Sicherheit bieten und das Vertrauen in Teltec als verlässlichen Partner weiter stärken. Dieses Alleinstellungsmerkmal in der Branche unterstreicht unser Engagement für Qualität und Zuverlässigkeit, sowohl im Hinblick auf das Equipment als auch auf unsere Partnerschaften«, – so Mostafa Roya, Director of Sales der Teltec AG.

Die Garantie, welche Kunden weltweiten Schutz auf ihr Equipment bietet, endet automatisch und beinhaltet keine Folgekosten. Ebenfalls wird Kunden im Garantiefall eine volle Kostenübernahme für die wirtschaftlichste Lösung bis 100.000 € pro Artikel garantiert.

Mehr Informationen dazu gibt es hier.

AllRisk: Premiumschutz für dein Profi-Equipment – einzigartig in der Branche

Ergänzt wird das kostenlose Garantieangebot durch ein optionales 36-monatiges AllRisk-Schutzpaket, das den bisherigen Vollkaskoschutz ablöst. Der neue Premiumschutz bietet eine erweiterte Absicherung der Investition durch die Allgefahrendeckung. Diese umfasst unter anderem Einbruch und Diebstahl, Wasser- und Feuchtigkeitsschäden, sowie Unachtsamkeit und Fallenlassen. Zusätzlich werden im Schadensfall Zumietkosten bis zu 5.000 € rückerstattet.

Inklusive und exklusive bietet das AllRisk-Angebot Extraleistungen für Kunden. Diese gewähren den Kunden eine Erstattung von bis zu 5.000 € für Mietkosten sowie eine Absicherung bei Vermietung.

Das optionale AllRisk-Schutzpaket kann zu einzigartigen Konditionen (beispielweise nur 2,6% des Nettowarenwertes für eine weltweite Absicherung) durch einmalige Zahlung abgeschlossen werden und endet nach Verstreichen der Laufzeit automatisch.

Eine umfassende Übersicht des Schutzprogramms sowie beide Versicherungstarife im Vergleich finden Sie hier.

Weitere Leistungen der Teltec

Wünscht der Kunde eine Finanzierung in Kombination mit einer AllRisk-Absicherung, so kann Teltec auch hierfür ein maßgeschneidertes Angebot zum Produktschutz entsprechend den individuellen Bedürfnissen bereitstellen.

Neben flexiblen Zahlungs- und Finanzierungsmöglichkeiten besticht Teltec durch seine professionelle, individuelle Beratung sowie zahlreiche Showrooms in Deutschland und Österreich, in denen Kunden die Technik vor dem Kauf hautnah erleben und ausprobieren können. Ergänzend dazu bietet der umfassende Webshop über 28.000 Produkte zum Bestpreis von mehr als 400 Herstellern, was das umfangreiche Angebot ideal abrundet.