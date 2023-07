Teltec-Gruppe wächst weiter

Die Teltec-Mutter Avemio AG übernimmt 100% der Anteile an der MoovIT GmbH und der MoovIT Software Products GmbH.

Die Avemio AG, die Mutter der Teltec-Gruppe hat heute einen Vertrag geschlossen, der die 100%ige Übernahme der MoovIT GmbH und der MoovIT Software Products GmbH (MSP), Köln vorsieht.

Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der Avemio AG. Die Avemio AG wird einen Teil des Kaufpreises über eine Sachkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre leisten. Der restliche Teil der Gegenleistung wird in bar erbracht.

Die neuen Aktien werden unmittelbar an die Gesellschafter der MoovIT und der MSP ausgegeben, die nach der Transaktion langfristig als Geschäftsführer in den Unternehmen verbleiben. Die ausgegebenen Aktien unterliegen einer Lock-up-Vereinbarung.

MoovIT ist ein auf Broadcast IT Solutions spezialisierter Systemintegrator mit Schwerpunkt auf Software-Entwicklung und Beratung bei der Optimierung und Automatisierung von Video-Workflows: bekannt etwa auch durch das Premiere-Ergänzungsprodukt Helmut.

Die beiden akquirierten Gesellschaften erzielten im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von mehr als 6 Millionen Euro.

Mit diesem Zusammenschluss macht die Avemio AG einen großen Schritt in ihrer Transformation vom größten Handelsunternehmen für professionelle Film- und Fernsehtechnik im deutschsprachigem Markt zum international aufgestellten Medientechnologie-Konzern.

Avemio AG: Handel und Systemintegration

Die Handelssparte der Avemio AG besteht aus der Teltec AG mit ihren Tochterunternehmen VDH Video Data Handels GmbH, VDT Video Data Technik GmbH, BPM Broadcast & Professional Media GmbH und VCT Videocation Creative Tools GmbH sowie die kürzlich erworbene PVP Sp. z o.o. in Polen. Teltec und die verbundenen Unternehmen sind der umsatzstärkste Handelspartner für professionelle Film- und Fernsehtechnik im deutschsprachigen Markt.

Für Ralf P. Pfeffer, Vorstandsvorsitzender und CEO der Avemio AG und Teltec AG, stellt der Zusammenschluss eine konsequente Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit dar. Er trägt aber auch dem Umstand Rechnung, dass die unterschiedlichen Segmente des immer größer werdenden Bewegtbildmarktes zusammenwachsen. »Wir sind mit dieser besonderen Kombination aus Handelsstärke und IT-Know-how einzigartig in unserer Marktaufstellung. Dies wird insbesondere unserer Internationalisierung Vorschub leisten«, sagt Pfeffer.

In Folge der Übernahme von MoovIT und MoovIT Software Products (MSP) durch die Avemio AG entstehe als zweite Säule die Tech-Sparte mit großem Wachstumspotenzial, so das Unternehmen. Es sei zukünftig die Aufgabe von MoovIT, die Softwareentwicklung, Video IT-Systemintegration und Entwicklung neuer Technologien auszubauen und zu koordinieren. Ziel sei es, in dem dynamischen und zunehmend digitalisierten internationalen Medienmarkt Produkte und Workflows bereitzustellen, die für die komplexen und heterogenen Anforderungen der Kunden aus Videoproduktion, von Sendeanstalten, aus Sport und Industrie die passenden Lösungen bieten.

Aufbruch und Kontinuität

Für die bisherigen Gesellschafter und Gründungsmitglieder der MoovIT-Unternehmen Wolfgang Felix, Jan Fröhling, Rafael Hutter, Katja Meyer und Tobias Trumpfheller ist der Entschluss folgerichtig. Wolfgang Felix sagt dazu: »Wir schließen uns der Avemio AG an und geben unsere MoovIT-Unternehmensanteile gegen Avemio Aktien ab, um unsere Erfahrungen und Stärken in einen Medien-Technologie-Konzern einzubringen und die Zukunft mitzugestalten. Dazu haben wir in diesem Umfeld völlig neue Möglichkeiten und sehen enorme Wachstumspotentiale.«

Sein Kollege Tobias Trumpfheller ergänzt: »Für uns war entscheidend, dass wir unsere Eigenständigkeit und die MoovIT-DNA erhalten konnten. Seit unserer Gründung 2012 haben wir die Zeichen erkannt und die Broadcast- und IT-Welt mit unseren Lösungen zusammengebracht. Dabei sind wir immer neue Wege gegangen. Diese Philosophie können wir mit Avemio auf einem neuen Level weiterführen. Es werden sogar noch neue Aufgaben hinzukommen.«

Für Katja Meyer sind die Rahmenbedingungen wichtig: »Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behalten ihre Aufgaben und Positionen. Die Geschäfts- und Verantwortungsbereiche der Geschäftsführer bei MoovIT und MSP ändern sich ebenfalls nicht. Das sichert maximale Kontinuität nach innen und nach außen. Wir erreichen mit der Übernahme für unsere gemeinsame Zukunft Stabilität und Sicherheit – und die basiert natürlich auch auf Vertrauen. Dieses Vertrauen hat sich in der engen Zusammenarbeit mit Teltec in den letzten Jahren bewährt.«

Mit Blick auf die Kunden betont Jan Fröhling: »Wir haben viele anspruchsvolle Projekte mit tollen Kunden, von denen wir immer wieder neue Impulse bekommen. Dadurch entstehen häufig neue Produkte und System-Lösungen. Wir glauben, dass wir die zukünftigen Herausforderungen in einem größeren Unternehmensnetzwerk schneller und nachhaltig meistern und gestalten können.«

Rafael Hutter fasst zusammen: »Dieser Schritt war notwendig und ist sinnvoll, um die Marktführerschaft in der Softwareentwicklung und Systemintegration im Medienbereich weiter zu stärken. Wir sind jetzt noch besser in der Lage, neue Entwicklungen einzuleiten und dabei spielt KI natürlich auch eine immer größere Rolle. Gemeinsam mit der MSP und ihren Geschäftsführern David Merzenich und Hans Douma werden wir ein breites Portfolio an Software Produkten und Services anbieten und ausbauen. Wichtige Geschäftsfelder bei MoovIT und der MSP sind die Entwicklung von Produkten und Tools wie Helmut, TitleTool und Vulcano genauso wie individuelle Softwarelösungen, Cloudtechnologien, Support und Systemintegration. In beiden MoovIT-Unternehmen gibt es sehr erfolgreiche Kooperationen mit unseren Technologie-Partnern wie Adobe, EditShare und Arvato, die natürlich weiterhin bestehen werden.«

Internationale Märkte im Visier

Mit dem Zukauf der MoovIT-Unternehmen verfügt Avemio über ein deutlich erweitertes Angebotsspektrum. Neben der erfolgreichen Handelsorganisation werden die technischen Dienstleistungen mit Softwareentwicklung und Systemintegration gestärkt. Ralf Pfeffer fasst die weiteren Ambitionen so zusammen: »Die strategische Neuausrichtung von Avemio wird in Zukunft zusammen mit den Partnern und Investoren konsequent weiterentwickelt werden. Die Digitalisierung in der Medienwelt nimmt mit vernetzten Systemen und kollaborativen Strukturen über alle Branchen und Kontinente hinweg weiter Fahrt auf. Hierbei möchte Avemio für alle Filmschaffenden ein zuverlässiger und starker Technologie-Partner sein.«