Dyn Media erweitert die Geschäftsführung

Ehrhardt ergänzt die Unternehmensleitung, die sich bisher aus Christian Seifert, Andreas Heyden und Marcel Wontorra zusammensetzt.

Dyn Media erweitert zum 01. November 2024 die Geschäftsführung. Ergänzt wird die Unternehmensleitung durch Max Ehrhardt, der die neu geschaffene Rolle als Chief Revenue & Marketing Officer übernimmt. Er war während der vergangenen neun Jahre in verschiedenen Positionen für Sky tätig, zuletzt als Vice President Sales. Zuvor wirkte er unter anderem als Consultant bei Mücke Roth & Company.

Bei Dyn wird Max Ehrhardt im Schwerpunkt den Ausbau des Abonnenten-Geschäftes mit den Bereichen Marketing und Sales sowie die Kundenbetreuung verantworten. Darüber hinaus wird er die Themen Media Planung und Ad Sales und Ligamanagement auf Geschäftsführungsebene übernehmen.

Christian Seifert, Gründer und Gesellschafter bei Dyn: »Für uns ist die Erweiterung der Geschäftsführung ein konsequenter Schritt in der Weiterentwicklung von Dyn Media. Unsere Marketing- und Sales-Teams haben bereits großartige Ergebnisse erreicht. Nun werden wir diese Themen auf Ebene der Geschäftsführung bündeln und damit noch stärker in den Fokus rücken. Max Ehrhardt wird durch seine Erfahrungen eine große Verstärkung für Dyn Media sein. Und wir haben bereits früh in den Gesprächen festgestellt, dass er auch menschlich hervorragend in unser Team passt.«

Max Ehrhardt ergänzt damit die bestehende Geschäftsführung, die sich aus Christian Seifert, Andreas Heyden (Chief Executive Officer) und Marcel Wontorra (Chief Operating Officer) zusammensetzt.

Andreas Heyden: »Ich freue mich sehr, dass Max Ehrhardt unser Management-Team verstärken wird. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Mediengeschäft und seinem tiefen Verständnis für Marketing und Vertrieb bringt er die idealen Voraussetzungen mit, um Dyn Media weiterzuentwickeln und unser Abonnentengeschäft auf das nächste Level zu heben. Gemeinsam werden wir das volle Potenzial von Dyn ausschöpfen und die Wahrnehmung der von uns übertragenen Sportarten weiter steigern.«

Max Ehrhardt: »Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei Dyn. Ich habe das Unternehmen bisher als einen Player wahrgenommen, der im Sportstreamingmarkt komplett neue Wege geht. Neben dem Ausbau der Abonnenten-Basis steht eine Weiterentwicklung der Dyn-Sportarten im Fokus. Ligen und Vereine werden unter anderem durch die Initiative ‚Move Your Sport‘ eingebunden und profitieren im Bereich der Nachwuchsförderung von diesem Konzept. Für mich, der eine große Leidenschaft für Sport besitzt, ist dieser Ansatz einmalig, und ich freue mich darauf, ihn mit meiner täglichen Arbeit unterstützen zu können. Im Austausch mit der Geschäftsführung, die Dyn mit spürbarer Begeisterung weiterentwickelt, ist mir sehr schnell klar geworden, dass diese Aufgabe für mich der optimale nächste Schritt ist.«