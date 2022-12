Riedel wird Connectivity-Partner von Dyn Media

Sport-Streaming-Plattform Dyn Media beauftragt Riedel Networks und NEP.

Riedel Networks, ein Unternehmen der Riedel Group, wird Connectivity-Partner von Dyn Media, einer neuen Streaming-Plattform für Sportarten jenseits des Fußballs. Der internationale Netzwerk-Provider Riedel Networks übernimmt somit ab Sommer 2023 den Connectivity-Service im Auftrag von Dyn Media für nationale Ligen und Pokalwettbewerbe wie der Handball-Bundesliga und dem Handball-DHB-Pokal sowie der Basketball-Bundesliga und dem Basketball-BBL-Pokal.

Der Vertrag umfasst die kommenden sechs Saisons, pro Spielzeit werden mehr als 700 Begegnungen live übertragen. Das bedeutet gleichzeitig, dass Riedel bei diesen Events auch sehr engen Kontakt mit NEP pflegen wird, denn Dyn hat NEP als TV-Dienstleister für diese Events beauftragt. Dabei betonen Dyn und NEP, dass auf intelligente Produktionsabläufe und technische Innovationen gesetzt wird, um den Zuschauern ein neues mediales Erlebnis zu bieten. Dabei eng verbunden: flexible und innovative Konnektivität und technische Innovationen, damit eine zuverlässige, nachhaltige und auf höchsten Standards basierende Remote-Produktion verwirklicht werden kann — und hierbei vertraut Dyn auf die Dienste von Riedel Networks.

Die Mission des vom ehemaligen DFL-Chef Christian Seifert in Kooperation mit Axel Springer gegründeten Unternehmens Dyn Media ist es nach eigener Darstellung, in Deutschland medial bisher weniger repräsentierte Sportarten ins Rampenlicht zu rücken und deren TV-Produktion auf ein neues Level zu heben. Der Streaming-Dienst hat sich bereits die Medienrechte für weitere Bundesligen wie der Tischtennis Bundesliga TTBL und der Volleyball Bundesliga VBL gesichert und soll im Juni 2023 live gehen.

Im Rahmen der Partnerschaft werden alle Audio- und Video-Signale aus den über 70 in ganz Deutschland verteilten Spielstätten von Riedel Networks an den Dyn-Standorten Köln und München gebündelt und in zwei Virtual Production Units (VPU) verarbeitet. Diese sind über das eigene Netz der Riedel Networks in einem redundanten 10-Gig-Glasfaser-Ring mit der Cloud-Plattform Amazon Web Services und dem Dyn Operations Center in Wuppertal verbunden, in dem Master Control Room und Playout angesiedelt sind und in dem an bis zu 160 Produktionskalendertagen mehr als 1.300 Spiele geplant, angelegt und geschaltet werden sollen.

»Gerade bei innovativen und nachhaltigen Remote-Produktionen ist das Thema Konnektivität eine unverzichtbare Nabelschnur. Mit Riedel Networks setzen wir hier auf einen erfahrenen Partner, der uns eine reibungslose Umsetzung garantiert«, so Andreas Heyden, CEO von Dyn Media.

Michael Martens, CEO, Riedel Networks fügt hinzu: »Nach über 10 Jahren in diesem Geschäft mit vornehmlich internationalen Projekten wie der Formel 1 oder Sommer- und Winterspielen freuen wir uns ganz besonders, ein so wichtiges nationales Projekt von Anbeginn betreuen zu dürfen. Riedel Networks kann auf unvergleichliche Expertise im Bereich Network Services vor allem im Sportbroadcast zurückgreifen und bietet nationalen wie internationalen Kunden seit Jahren sehr flexibel zuverlässige 24/7-Managed-WAN-Services und permanente Konnektivität. Diese Partnerschaft ist ein perfekter Match, wenn man die Glas-zu-Glas Strategie von Dyn betrachtet, bei der die neuartige Produktion von Inhalten und Formaten eines IP-fähigen, innovativen und sehr zuverlässigen Medien-Backbones bedarf.«

Andreas Heyden erläutert: »Es wird neue Kamera-Blickwinkel und ungewöhnliche Erzählformate geben, bei denen neben dem Live-Erlebnis vom Spielfeld der Sport und die Spieler im Mittelpunkt stehen. Mit agilem Produktions-Setup und der Unterstützung durch modernste Technologien werden wir die mediale Produktion auf ein neues Level heben. Wir erfüllen damit ein Versprechen, das wir den Ligen gegeben haben, und setzen den Aufbau von Dyn wie geplant Schritt für Schritt um.«