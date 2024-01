Wireworx erweitert die Geschäftsführung

Johannes Sprondel verstärkt die Unternehmensleitung des Stuttgarter Experten für Medientechnik und schärft damit das Profil für die Zukunft.

Als langjähriger Fachplaner und zertifizierter Vergabepraktiker hat der Diplom-Ingenieur für Audiovisuelle Medien bei Wireworx bereits viele komplexe Projekte erfolgreich umgesetzt. Seinen breiten Erfahrungsschatz sammelte er in der TV-Außenübertragung, als Toningenieur beim SWR sowie als freiberuflicher Projektingenieur und Dozent, bevor er 2016 zu Wireworx wechselte.

»Ich kenne die exzellente und präzise Arbeit des gesamten Wireworx-Teams schon lange und freue mich, in meiner neuen Rolle noch mehr Verantwortung zu übernehmen und innovative Impulse für unsere Kunden zu setzen«, sagt Johannes Sprondel, der seit Jahresbeginn die Geschäftsführung komplettiert.

»Unser Führungsteam wird durch Johannes ideal ergänzt. Seine Schwerpunkte Projektmanagement und Controlling stärken auch unsere Kompetenz im Bereich öffentlicher Projekte«, so Geschäftsführer Manuel Jurkitsch. »Wir gewinnen in der Geschäftsführung einen kommunikationsstarken Strategen mit vielfältiger und fundierter Erfahrung – genau so möchten wir Wireworx für die Zukunft aufstellen«, ergänzt Geschäftsführer Jürgen Kössinger.

Wireworx bietet vielfältige AV-Lösungen für die Bereiche Bildung, Wirtschaft, Rundfunk und Fernsehen sowie Veranstaltungen. Von der Fachplanung über Projektsteuerung und Produktentwicklung bis hin zur Inbetriebnahme werden die Kunden mit viel Leidenschaft und Erfahrung umfassend betreut und begleitet.

Mit Sonderlösungen können dabei auch ganz spezielle Nutzungsanforderungen erfüllt werden – wie zum Beispiel beim Neubau des Hörfunkstudios für SWR1, der Erneuerung der Medientechnik im Stuttgarter Rathaus oder dem neuen Erweiterungsbau der Hochschule der Medien.