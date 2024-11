Modernste Audiotechnik für die Ausbildung von Tonmeistern

Die Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien (mdw) erweitert ihre Tonregie B mit einem mc²36 MkII-Mischpult von Lawo. Die Konsole soll Studierende auf die Herausforderungen in der digitalisierten Audiowelt vorbereiten.

Mit über 200 Jahren Tradition gehört die mdw zu den renommiertesten Musikhochschulen weltweit und nimmt eine Führungsrolle in der audiovisuellen Ausbildung ein. Das neue Mischpult ist ein weiterer Schritt, um Tonmeister-Studierende mit modernster Technologie vertraut zu machen.

In diesem Rahmen stellt die Erneuerung der Tonregie B, die für den Unterricht in Klassischer Musikproduktion genutzt wird, mit der Installation eines mc²36 MkII All-in-One-Mischpults von Lawo eine signifikante Erweiterung dar. Es ist nach der Installation eines Lawo mc²56 MkIII für die Tonregie 1 im August 2023 bereits das zweite Lawo-Mischpult, das bei der mdw für Schulung und Produktion im Einsatz ist.

Das mc²36 MkII bietet beeindruckende technische Spezifikationen: 256 Processing-Kanäle bei 48 und 96 kHz sowie eine I/O-Kapazität von 864 Kanälen ermöglichen eine außergewöhnliche Flexibilität für Konzert- und Opernaufnahmen. Seine IP-basierte Architektur garantiert eine nahtlose Integration in die bestehende Netzwerkstruktur der Universität.

Für Audio-over-IP-Anwendungen ermöglicht es das nahtlose Handling von Punkt-zu-Punkt-Stagebox-Verbindungen, ohne dass zusätzliche Netzwerkhardware erforderlich ist. Die Tonregie B nutzt neben den leistungsfähigen lokalen Ein- und Ausgängen des Pults einen DirectOut Prodigy zur I/O-Anbindung.

Hans Döllinger, Studioleiter des Future Art Labs, unterstreicht die Bedeutung der Neuanschaffung: »Die Konsole bietet mit ihrer umfassenden DSP-Leistung und den vielseitigen Konfigurationsoptionen die Präzision und Flexibilität, die wir in unseren Projekten benötigen.« Die Investition bereite die Studierenden nicht nur fachlich vor, sondern erleichtere auch den späteren Berufseinstieg, da Lawo-Pulte besonders im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und im Opern- und Theaterbetrieb weit verbreitet sind.

Die intuitive Benutzeroberfläche mit farbigen TFT-Faderstrips, berührungsempfindlichen Drehreglern und präzisen Full-HD-Touchscreens macht das Lernen für Studierende besonders effektiv. Univ.-Professorin Pauline Heister ergänzt: »In dieser Kombination ergibt sich höchste Klangqualität. Unsere Studierenden lernen nicht nur die Bedienung, sondern werden auch im logischen Denken geschult, etwa bei komplexen Routings und Netzwerkverbindungen.«

Zukunftsorientierte Audioausbildung

Das Mischpult vervollständigt nun das Ausbildungsangebot am Institut für Kompositionsstudien, Ton- und Musikproduktion. Während die Tonregie C ein Analogpult und Tonregie A ein Controller-basiertes Studio bietet, erfüllt die Tonregie B mit dem Lawo mc²36 MkII nun das Schulungsziel für eine Ausbildung an einem hochmodernen Digitalpult.

Nach der Konfiguration in Rastatt erfolgte die Lieferung kurz vor Semesterende im Juni 2024. Die schnelle Installation im Juli und die nahtlose Integration im August zeigen die enge Zusammenarbeit zwischen der mdw und Lawo als Technologiepartner.

Mit dieser strategischen Investition setzt die mdw ein klares Zeichen für eine zukunftsorientierte Audioausbildung. Die Studierenden werden nicht nur technisch geschult, sondern auf die komplexen Anforderungen im modernen Musik-, Theater- und Broadcast-Betrieb umfassend vorbereitet.