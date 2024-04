Modernste Medientechnik für Hannovers Energiezentrale

MCI stattete die neue Konzernzentrale der Enercity AG in Hannover mit modernster und flexibel einsetzbarer Medientechnik aus.

Insgesamt bietet die neue Konzernzentrale am Standort «Glockensee« Platz für 800 Beschäftigte und ist mit 20.000 Quadratmetern Fläche das größte Passivhaus Norddeutschlands. MCI stattete alles mit modernster Medientechnik aus.

Gebäudeaufteilung

Im Erdgeschoss befinden sich unter anderem das lichtdurchflutete Atrium, das Betriebsrestaurant und der große Konferenzsaal. Der eigentliche Konferenzbereich, mit insgesamt 13 Konferenz- und Besprechungsräumen, ist im ersten Obergeschoss angesiedelt. Im fünften Obergeschoss befinden sich die Konferenzräume des Vorstandes. In den Etagen zwei bis vier wurde eine Vielzahl an kleineren Besprechungsräumen sowie Networking- und Teamflächen medientechnisch ausgestattet.

Das Betriebsrestaurant kann mit dem großen Konferenzsaal und dem Atrium für Veranstaltungen mit bis zu 1.100 Personen kombiniert und dann großflächig genutzt werden. Dafür wurde das Erdgeschoss beispielsweise mit einer Vielzahl an Crestron Deckenlautsprechern, Zeilenlautsprecher von Pan Acoustics, NEC-Präsentationsdisplays in verschiedensten Größen, einem Sennheiser ADN-Konferenzsystem, 24 Sennheiser Funkmikrofonen und Panasonic PTZ-Kameras zur Ermöglichung dieses breiten Anwendungsspektrums ausgestattet.

Für die Darstellung großformatiger Inhalte erhielt das Atrium eine 7,8 x 4,4m große LED-Wand. Die Wall im Konferenzsaal misst immerhin noch 5,4 x 3m und das Restaurant wurde mit einem von der Decke hängendem Video-Würfel versehen.

Über das Hörunterstützungssystem MobileConnect von Sennheiser können Vorträge oder Vorlesungen über WLAN in Echtzeit auf mobile Endgeräte übertragen und somit Audiodeskription, Simultanübersetzungen sowie der Ton für Infoscreens bereitgestellt werden.

Generell erfolgt die Bedienung der Medienanlage über eine Vielzahl von installierten 10“ Touchpanel der Firma Crestron.

Einheitliche Präsentationsmöglichkeiten

Eine einheitliche Wiedergabe von Bildinhalten und Tonsignalen ist bei einer Kombination von Konferenz- und Gastraum oder dem Atrium überall durch die Präsentationskomponenten möglich. Zur visuellen Erweiterung gibt es diverse mobile Einheiten, bestehend aus 86“ NEC-Displays, Rollwagen und Crestron NVX Übertragungsmodulen. Diese werden an Bodentanks im Raum angeschlossen. Weitere vergleichbare mobile Einheiten sind über das gesamte Gebäude verteilt.

»Gerade die komplexen Verschaltungen der Vielzahl der Systeme für die unterschiedlichen Szenarien im Erdgeschoss machen ein so großes Projekt sehr interessant«, so Sören Stüwe, Projektleiter der MCI. Und weiter: »Auch die Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Innenarchitektin Marén Dorstewitz und dem Fachplaner Marcel Körbs von IB Hanusch liefen partnerschaftlich und konstruktiv, so dass das ganze Projekt einfach Spaß gebracht hat.«

Im Erdgeschoss befindet sich noch ein Gesundheitscenter mit verschiedenen Anwendungsbereichen. Dort wurden Pan Acoustics Aufbaulautsprecher, Panasonic und NEC-Displays mit Brightsign Media-Player sowie 10“ Crestron Touchpanels verbaut. Zusätzlich wurden der Shop- und Küchenbereich sowie ein autarker Chill-Raum mit Medientechnik und Entertainment-Komponenten, wie z.B. einer Playstation ausgestattet.

Konferenzebene

In der Konferenzebene sind vier kleine, sieben mittlere und zwei große Konferenzräume verortet. Die Ausstattung variiert je nach Raumgröße. Sie bieten flexible Nutzungsmöglichkeiten für Besprechungen, Kongresse und Vorträge mit 5 bis 100 Personen. Kleine Räume verfügen über ein 65“ NEC-Display mit Wandmontage, während mittlere Räume bereits mit 86“ NEC-Displays auf elektrisch höhenverfahrbaren Rollwagen ausgestattet sind. Alle Displays sind mit einem Barco ClickShare BYOD System und einem Poly Studio Videokonferenzsystem versehen.

Die beiden großen Konferenzräume sind mit 4K-Projektoren von NEC, aktiven Zeilenlautsprechern mit Dante-Modul von Pan Acoustics, Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 Mikrofon-Arrays und automatischer Sprecherausrichtung für Videokonferenzen ausgestattet. Das Hörunterstützungssystem MobileConnect und ADN-Konferenzsysteme von Sennheiser, Signalverteilung über DigitalMedia Matrix und NVX IP Module, welche über 7“ und 10“ Touchpanel gesteuert werden, sowie Crestron-Komponenten für Mediensteuerung runden die Ausstattung ab.

Deckeneinbau- und Wandaufbaulautsprecher von Biamp und Crestron sorgen in Fluren und auf Freiflächen für Hintergrundbeschallung.

In den Obergeschossen 2 bis 4 befinden sich weitere kleine Besprechungsräume sowie verschiedene Networking- und Teamflächen. Diese sind mit teils mobilen 65“-86“ NEC-Displays und BrightSign Digital Signage Playern ausgestattet. Größere Displays verfügen zudem über Poly Studio Videokonferenzsysteme. Hier können Meetings, Konferenzen oder Präsentationen mit bis zu zehn Personen durchgeführt werden.

Im fünften Obergeschoss befindet sich der Vorstandskonferenzraum, der ähnlich wie die großen Konferenzräume im ersten Obergeschoss ausgestattet ist. Die dazugehörige Terrasse wurde mit wetterfesten Außenlautsprechern von Pan Acoustics, einem 86“ NEC-Display und einem Rollwagen ausgestattet.

Vorstandbüros

Die Vorstandsbüros erhielten individuelle medientechnische Ausstattung mit 86“ Großformat-Displays, die für Präsentationen und Videokonferenzen genutzt werden können. Drahtlose (über Click Share) und drahtgebundene Signalübertragung von mobilen Geräten werden unterstützt. Die Bedienung erfolgt über ein Crestron 10“-Touchpanel auf dem Tisch.

Besprechungsräume, Networking- und Teamflächen im fünften Obergeschoss sind vergleichbar mit denen in den unteren Etagen ausgestattet, einschließlich Deckeneinbaulautsprechern für Hintergrundbeschallung.