SRT und NDI für die Home-Apps von Lawo

Die kürzlich von Lawo vorgestellten Home-Apps unterstützen künftig SRT und NDI.

Die Home-Apps von Lawo unterstützen nun auch Streams im NDI- und SRT-Format. Lawo bietet damit Broadcastern und Medienproduktionsdienstleistern ein Höchstmaß an Flexibilität und Agilität bei Live-Events, deren Umfang und/oder Zielpublikum den Einsatz von ST2110-basierten Produktionstools und -infrastrukturen oder gar die Anmietung von Netzwerkleitungen mit hoher Bandbreite in Remote-Produktionen nicht rechtfertigen würden. Lawo geht davon aus, dass auch andere Anwendungen, wie etwa eine Kombination aus SDI-, NDI- und ST2110-kompatiblen Kameras, SRT- sowie OTT-Streaming, schnelles Abrufen von Assets und weitere — von der Unterstützung des NDI-Formats profitieren werden.

NDI

Drei Home-Apps von Lawo (Multiviewer, UDX-Wandler mit HDR-Verarbeitung und Graphic Inserter) unterstützen NDI nativ, während andere Apps in der Lage sind, Mediendatenpakete nach Konvertierung durch den Home Stream Transcoder zu verarbeiten. Die Apps untertsützen das NDI-Format einschließlich der Möglichkeit, eine Vielzahl von eingehenden Source-Streams zu wandeln und zu NDI-kompatiblen Zieladressen zu übertragen. Der Stream Transcoder ist eine weitere containerisierte Microservice-Processing-App von Lawo, die im vierten Quartal 2023 verfügbar sein wird.

Der bidirektionale NDI-Standard ermöglicht es Videosystemen, sich gegenseitig zu erkennen und über IP miteinander zu kommunizieren. Diese Konnektivität ermöglicht es, die Anzahl der verfügbaren Quellen für Live-Produktions-Workflows exponentiell zu erhöhen.

»NDI bringt Vorteile für alle netzwerkfähige Videogeräte, einschließlich Kameras, Wandler, Videomischer, Grafiksysteme, Capture-Karten und viele andere Produktionssysteme«, sagt Naveen Jayakumar, R&D Lead bei NDI. In dem Maße, wie das Ökosystem von NDI-fähigen Produkten wächst, wird NDI immer wertvoller für Lösungen wie Lawos Home-Apps, die zum Ziel haben, allen Produzenten von Videoinhalten mehr Flexibilität und Interoperabilität zu ermöglichen.«

»Lawo möchte mit dem neuen Home-Apps-Angebot Broadcastern die Freiheit geben, aus möglichst vielen Optionen diejenigen Produktionswerkzeuge auszuwählen, die sie für ihre Aufgaben benötigen«, erklärt Phil Myers, Chief Technology Officer bei Lawo. »Angesichts der zunehmenden Vielfalt an Zielformaten und des Wettlaufs um immer mehr Inhalte ist es schwer vorstellbar, dass die Zukunft der Broadcast-Workflows allein durch SMPTE ST2110 abgedeckt werden kann. Lawo weiß um die Vorteile von NDI und freut sich darauf, seine Kunden bei der Suche nach den passenden Produktionswerkzeugen für die jeweilige Aufgabe zu unterstützen und deren Funktionalität mit seiner umfassenden Expertise zu erweitern.«

SRT

Lawo ist jetzt auch Mitglied der SRT-Alliance und unterstützt künftig auch das einfacher zu verarbeitende Datenformat Secure Reliable Transport (SRT).

Lawo gibt Broadcastern und Produktionsdienstleistern damit ein weiteres, flexibles, einfacheres Tool für Live-Produktionen an die Hand, wenn die Arbeit in ST2110-Umgebungen und -Infrastrukturen oder die Anmietung von Netzwerkleitungen mit hoher Bandbreite in Remote-Produktionen überdimensioniert und nicht gerechtfertigt wäre.

Die drei Home-Apps — Multiviewer, UDX-Wandler mit HDR-Verarbeitung und Graphic Inserter — unterstützen nun als auch SRT nativ. Home-Apps können eine Vielzahl von eingehenden Source-Streams wandeln und an SRT-kompatible Ziele übertragen. Auch Kombinationen aus SDI-, SRT- und ST2110-kompatiblen Kameras, OTT-Streaming, schnelles Abrufen von Assetsund ähnlichem können von der Unterstützung von SRT profitieren. Künftige Apps werden Mediendatenpakete nach Konvertierung durch den Home-Stream-Transcoder verarbeiten, erläutert Lawo.

Lawo liefert die containerisierte Microservice-Processing-App Stream-Transcoder im vierten Quartal 2023 aus.

»Lawo weiß um die Vorteile von SRT und freut sich, Teil der SRT Alliance zu sein«, erklärt Phil Myers.

Über die SRT Alliance

In der SRT Alliance, 2017 von Haivision gegründet, arbeiten 600 Mitglieder an der Weiterentwicklung von Secure Reliable Transport (SRT), eines Protokolls für Live-Streaming mit niedriger Latenz. SRT gilt inzwischen als Defacto-Standard und geht von einer Entwicklungsarbeit aus, die Haivision als Open-Source bereitstellt. Das Videotransportprotokoll und -Technologiepaket beschreibt den hochwertigen und sicheren Transport von Videos mit geringer Latenz über das öffentliche Internet.